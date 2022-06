O 18.º FEST começa esta segunda-feira, com Gael García Bernal e Gaspar Noé

A 18.ª edição do FEST – Festival Novos Realizadores, Novo Cinema arranca esta segunda-feira em Espinho e prolonga-se até ao próximo sábado, contando com a presença do actor mexicano Gael García Bernal e do realizador franco-argentino Gaspar Noé.

Os dois darão masterclasses no âmbito do programa de formação profissional que continua a ser o centro do festival, a par de técnicos galardoados como Will Files (responsável pelo som de Stranger Things e The Batman) ou Barry Alexander Brown (montador regular de Spike Lee), e de presenças já habituais como os realizadores britânicos Peter Webber (Rapariga com Brinco de Pérola) e Pete Travis (Dredd).

Quanto a filmes propriamente ditos, o festival apresentará 220 títulos repartidos pelas suas múltiplas secções competitivas e não-competitivas. Abrindo com o filme espanhol Lullaby (Cinco Lobitos), de Alauda Ruiz de Azúa, e encerrando com Sundown, do mexicano Michel Franco (o autor de Nova Ordem), com Charlotte Gainsbourg e Tim Roth, a programação propõe dez longas-metragens em competição, acrescidas de cinco dezenas de curtas-metragens (entre as quais 18 títulos portugueses).

Segundo o director do festival, Filipe Pereira, em declarações à agência Lusa, o tema genérico da edição 2022 surgiu por oposição aos tempos que vivemos – “Decidimos que era o momento certo para uma edição dedicada ao amor”. Mas sem fechar os olhos aos tumultos do mundo, e em especial à guerra em curso no Leste da Europa, como o confirma um programa especial dedicado ao cinema ucraniano, com cinco longas e cinco curtas escolhidas em parceria com o Festival de Cinema de Odessa.

A programação inclui ainda sessões ao ar livre, com a projecção de Hiroxima, Meu Amor, de Alain Resnais, Paris, Texas, de Wim Wenders, e Undine, de Christian Petzold.

A grande vocação do FEST continua, no entanto, a ser o programa FEST PRO de masterclasses e eventos de indústria, destinado a estudantes e jovens cineastas. A esse nível, os grandes nomes presentes serão Gael García Bernal e Gaspar Noé.

García Bernal, revelado nos anos 2000 por E a Tua Mãe Também e Amor Cão, tem tido apreciável carreira internacional – ainda no ano passado surgiu em Presos no Tempo, de M. Night Shyamalan –, mas tem igualmente ajudado cineastas como Lucrecia Martel ou Alonso Ruizpalacios, através das suas produtoras Canana e La Corriente del Golfo; o tópico da sua palestra será a realidade de trabalhar em cinema.

Noé, o controverso realizador franco-argentino de títulos como Irreversível ou Clímax, tem o seu último filme, Vortex, ainda em exibição nas salas portuguesas, e falará sobre o desenvolvimento da visão pessoal do cineasta.