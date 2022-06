Sei o que fizeste no fim-de-semana passado: Stranger Things bate recorde de estreia mais vista da Netflix

Sem grandes surpresas, mas com números para o comprovar, a Netflix anunciou na terça-feira que a chegada dos primeiros episódios da quarta temporada de Stranger Things bateu recordes: é agora a melhor estreia de sempre da plataforma de streaming no seu primeiro fim-de-semana de exibição. Outro sintoma da popularidade dos novos episódios é a reentrada da cantora britânica Kate Bush nos tops de vendas — digitais —, 37 anos depois do lançamento original de Running up that hill (a deal with god), dada a importância que o tema tem na intriga da série.