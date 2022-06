Embalo feliz para crianças ucranianas

Um livro para ajudar as mães refugiadas a acalmar e adormecer os filhos. Para que todas as “Klaras” se sintam bem em Portugal.

Escrito em português, inglês, francês e ucraniano, Klara resultou “das insónias que as imagens e sons da guerra na Ucrânia” traziam a Mariana Jones. “Surge por empatia com as tantas mães e crianças que têm sido obrigadas a fugir das suas casas e do seu país para lugares distantes, desconhecidos”, conta ao PÚBLICO a também autora de Caracóis com Cores, “uma reflexão sobre a gestão de emoções em plena pandemia”.

Agora, diz, “o objectivo foi criar um livro-colo, um livro que abraçasse, que incluísse os meninos e meninas ucranianos que fizeram de Portugal o seu refúgio”.

Aqui se conta a história de uma criança de cinco anos, quase a completar os seis, que veio de Sumy com a mãe, Oksana, e o irmão, Alex. Chegam a uma casa portuguesa. “Uma casa com um quarto preparado para a abrigar a ela e à sua família. Uma casa com brinquedos e fruta fresca em cima da mesa da sala. Uma casa numa rua verde, sem sirenes e sem bombas.”

Foto “Era uma vez uma mãe que queria contar uma história que afagasse” Inês Portugal

É um retrato verídico, de quem? “É um retrato de várias pessoas, de muitas famílias que fui conhecendo com as notícias que me chegavam. Foram muitas as noites em que era envolvida por vidas interrompidas”, descreve a funcionária da Delta Cafés, empresa que “assumiu o compromisso de custear a impressão de tantas ‘Klaras’ quantas as necessárias para fazer chegar o livro a todas as crianças ucranianas refugiadas em Portugal”, revela. “Infelizmente, a história desta Klara é inspirada em demasiados retratos verídicos”, diz.

Por isso, gostava “que este livro ajudasse mães a acalmar e adormecer os seus filhos, é um livro que pretende incluir, com o idioma, com a cultura e que não esconde a realidade, um livro que permite tocar nas emoções, muitas vezes tão difíceis, mas que aponta para um futuro com esperança”.

A coroa de flores como símbolo de vida

A ilustradora, Inês Portugal, conta ao PÚBLICO como chegou a este projecto solidário: “Quando a guerra da Ucrânia inundou todos os órgãos de comunicação social e a onda de solidariedade tomou conta do mundo, fui desafiada pela Mariana Jones para ilustrar um livro-colo que abraçasse e acolhesse as crianças que chegavam até nós, refugiadas.”

Depois de muito pesquisar sobre o país, não teve dúvidas “quanto a usar a coroa de flores como um símbolo neste livro”, revela. “Um símbolo cheio de vida, de cor e de alegria. Tão diferente das imagens que inundam todos os dias as nossas casas.” E recorda que a primeira ilustração que criou “foi a personagem da capa”.

A também designer, que trabalha há muitos anos em galerias diz ainda, por email: “Confesso que inicialmente me refugiei nas imagens que nos chegavam, mas rapidamente percebi que o caminho não seria esse. Poder oferecer a estas crianças e às suas famílias a magia de acreditar que ainda existem cantinhos no nosso mundo que abraçam, que acolhem, onde podem sentir-se seguros e tranquilos é, obviamente, uma gota no oceano, mas foi o que me levou a aceitar este desafio.”

Foto “Klara chegou já sem lágrimas. Mas com a incerteza e os medos que lhe atormentaram os últimos dias em Sumy” Inês Portugal

Sobre a técnica usada, faz-nos chegar a seguinte informação: “Todos os meus desenhos são digitais. Mas partem sempre de muitos esboços em papel. Utilizo muito a sensação de colagem de papéis com diversas texturas e padrões. Nunca mostro os meus desenhos inacabados, porque sinto que o impacto nunca será igual.”

Mariana Jones, autora do texto, faz questão de explicar que este livro “resulta de uma vontade/urgência em transformar, em contribuir para construir um mundo melhor”. Pensou: “Não é suficiente doar a roupa que já não serve ou os brinquedos já gastos das minhas filhas. E se pudesse dar a melhor prenda que pode dar a alguém? Um livro! Um livro que afagasse. Que servisse de exemplo, que inspirasse a acção de cada um?”

Depois de desafiar Inês Portugal, conseguiu tradutores e arrastou amigos, familiares e anónimos a contribuírem para a impressão inicial de mil exemplares. “Foram 2862 euros que ajudaram a gráfica A Cor Laranja a fazer deste sonho solidário um objecto-livro.” Colaboradores: Luís Faria, Paulo Oliveira, Elisabeth Antunes, Miguel Carvalho, Mila, Ivana, Valeriia, Mykhailo, Anastacia e Natalia.

A apresentação do livro decorreu no Dia da Criança, 1 de Junho, no Centro Educativo Alice Nabeiro, em Campo Maior, e contou com um depoimento emotivo do empresário Rui Nabeiro.

A fechar esta história de Klara que começou triste, fica a saber-se: “As mães desta casa, na rua verde sem sirenes, estavam mais apaziguadas, como se este canto lhes apontasse um futuro de esperanças, porque o medo não podia ter tudo.” E não pode.

Klara, a Menina de Olhos-Céu Texto: Mariana Jones

Ilustração: Inês Portugal

Tradução para inglês, francês e ucraniano: vários

Design e Produção: A Cor Laranja

Edição de autor: Mariana Jones

22 págs.

