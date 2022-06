7 dias, 7 fugas: imersões em cortejos, sabores, festas e lavores

Sábado, 18: Póvoa de Varzim numa Lavorada

A terra das famosas camisolas poveiras enche-se de um festival dedicado aos lavores, para provar “que estes não são um ofício do tempo das nossas avós, mas uma forma de estar na vida”, frisa a organização. Mais: são “um meio perfeito para activar o nosso lado criativo e artístico e uma forma, até, de meditação e autovalorização”. Lavorada de seu nome, o evento chega à segunda edição com um programa recheado de “saberes antigos em tempos modernos”, seja em conversas, em workshops (de tricô, croché, costura e bordado de camisola poveira), em demonstrações, numa feira de artesanato, na exposição Imaterialidade de Linha e Tempo, numa yarn bomb de centenas de flores coloridas saídas das mãos habilidosas de crocheteiras ou numa sessão de ioga. Tudo acontece neste sábado, no jardim da Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim, onde também há comes e bebes à disposição ou, em alternativa, um belo relvado a convidar para um piquenique. Mais informações aqui.

Domingo, 19: em Cortejo pela Exposição Colonial do Porto

No local onde, há 88 anos, abria a Exposição Colonial Portuguesa, Tiago Cadete e Solange Freitas conduzem uma performance em forma de visita guiada. Evocando o carácter efémero e até teatral do evento de 1934, e lembrando “o alto teor de propaganda do regime”, os actores-encenadores levam o público num Cortejo pelos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, em que “os espaços e ideias da exposição são tensionados pela ausência dos edifícios e dos corpos ou pela sua substituição através de novas temáticas”, revelam. “A evocação das ruínas ou dos espaços vazios são a lógica que opera todo o percurso”, acrescentam. Estreou-se a 16 de Junho e, até este domingo, realiza-se em duas sessões diárias, às 11h e às 15h. A participação é gratuita, mediante reserva (cortejoreservas@gmail.com).

Segunda, 20: Lisboa de Bairro em Festa

Durante uma semana, volta a estar o Bairro em Festa. Na verdade, os bairros: Intendente, Anjos, Pena e Arroios estão no raio de alcance do festival que veio para “reclamar o direito de todas e todos à cidade”. Misturando tendências, artes e gerações, e movida pelo lema Transformar, Comunicar, Resistir e Agregar, esta edição promove cerca de 80 actividades – todas com entrada livre – nos bairros que ficam no eixo da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, entre os dias 20 e 26 de Junho. Num ambiente acolhedor para todas as idades, a diversidade é bem-vinda, a ligação à comunidade local é evidente e a inclusão joga-se em qualquer campo, incluindo num Basket das Excluídas ou num concerto de celebração do Dia Internacional do Refugiado (20 de Junho). Há espaço para concertos, performances, oficinas para crianças, exposições, debates, visitas, percursos e uma feira de arte. No lote de artistas entram Club Makumba, Morna-Cante-Fado (junção de Jon Luz, Buba Espinho e Hélder Moutinho), Mónica Calle, Leonor Cabral, Margarida Bento, Tiago Vieira, Claudio Hochman, Cláudia Gaiolas, Ruca Rebordão, Mulheres Errantes de Lisboa, João Tuna e muitos outros. O cardápio detalhado está aqui.

Terça, 21: Colombo imerso em Da Vinci

Depois de Nadir Afonso, Paula Rego, Roy Lichtenstein, Vieira da Silva e muitos outros, a iniciativa A Arte Chegou ao Colombo foca-se num génio do Renascimento: Leonardo da Vinci. A partir desta terça-feira, a praça central do centro comercial lisboeta propõe uma imersão no legado do mestre italiano, a propósito do 560.º aniversário do seu nascimento. Desenhos tão famosos como o Homem Vitruviano, estudos como o da catapulta e obras-primas da pintura como Mona Lisa envolvem os visitantes nos seus pormenores. A experiência tem lugar numa sala onde há sessões contínuas, a cada 15 minutos. Funciona todos os dias, até 7 de Agosto, com entrada livre.

Quarta, 22: Lagos vai De Pólo a Pólo

Estreou-se em Bragança, já foi a Portimão e agora instala-se noutra cidade algarvia. É em Lagos que se pode sair à rua e, em poucos passos, embarcar numa “viagem fotográfica aos últimos paraísos naturais do planeta”. Timbrada pela National Geographic e assinada por mais de 30 dos seus fotógrafos (entre eles, Frans Lanting, Steve Winter, Paul Nicklen e Tim Laman), a exposição De Pólo a Pólo exibe mais de meia centena de painéis com imagens representativas da riqueza de todos os biomas do globo. A emoldurá-las está a ameaça que a actividade humana exerce sobre eles e a consequente mensagem de sensibilização para a sua preservação. Orangotangos, elefantes, pinguins, focas e leopardos-das-neves estão à distância de um passeio na zona ribeirinha – mais exactamente, ao longo da Avenida dos Descobrimentos –, entre 15 de Junho e 17 de Julho. Não é preciso pagar bilhete e não há hora marcada, a não ser no caso das visitas guiadas, que acontecem ao fim-de-semana, às 18h.

Quinta, 23: São João com vista, sem confusão

Enquanto as ruas do Porto se animam com martelinhos, músicas e arraiais, o WOW - World of Wine convida para uma noite ao gosto de quem não prescinde do ambiente festivo mas prefere ficar à margem das grandes confusões. Este “distrito cultural”, onde as esplanadas convivem com museus e de onde se alcança, garantem, “a melhor vista sobre o Douro e a ponte D. Luís”, engalana a sua praça central à medida das festas sanjoaninas. Ali serve sardinhas, entremeadas, fêveras, caldo verde e outros petiscos tradicionais. Isto enquanto cada um dos vários restaurantes propõe um menu especial para a data. A par da visão privilegiada do fogo-de-artifício no horizonte, está prometido um espectáculo de video mapping, bem como actuações de DJ e bailes para prolongar a noite. A festa continua nos dias seguintes: no feriado e no fim-de-semana, entre as 16h e as 20h, há música ao vivo na praça central, ao lado das barraquinhas de petiscos e bebidas. Mais informações aqui.

Sexta, 24: de Benavente, com amizade e sardinha assada

“A maior distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho” está em Benavente. A garantia vem da organização da Festa da Amizade - Sardinha Assada. Pormenorizando, há cinco toneladas de sardinha, dez mil unidades de pão e cinco mil litros de vinho para oferecer. A cumprir 53 anos de tradição, a celebração espalha dezenas de fogareiros pela vila e promove o convívio à boa moda ribatejana. Os visitantes são brindados com desfiles de campinos e cavaleiros, jogos, concertos, actuações de DJ, concursos de montras e varandas enfeitadas e, claro, largadas de touros e cabrestos pelas ruas. O programa das festas, que começam a 23 de Junho e só terminam a 26 (o “dia da ressaca”) está alinhado aqui.