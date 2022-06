Cortejo com milhares de pessoas e Isabel II (a própria e um holograma) a acenar no último dia do Jubileu

O último dia das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II foi celebrado em grande um pouco por todo o Reino Unido, com as cerimónias de encerramento a terem lugar em Londres e, mais concretamente, na Mall, a grande avenida da capital nas imediações do Palácio de Buckingham.

Um dos momentos altos de um cortejo que atraiu milhares de pessoas até à capital – e que contou com a participação de vários artistas, músicos, desportistas, celebridades e figuras públicas britânicas que marcaram os últimos 70 anos – foi a exibição da Gold State Coach, pela primeira vez em quase duas décadas.

Com cerca de 260 anos, a carruagem que, em 1953, transportou Isabel II para a cerimónia da sua coroação, na Abadia de Westminster, liderou o desfile deste domingo.

Uma vez que a rainha, de 96 anos, foi novamente forçada a ficar em repouso – “por problemas de mobilidade” –, a organização do evento exibiu um holograma da monarca, com 25 anos, a partir das janelas da carruagem.

Isabel II apareceu, no entanto, na varanda do Palácio de Buckingham, para agradecer às pessoas que se juntaram na Mall.

O evento incluiu ainda uma parada militar, um desfile com perto de 300 bicicletas, motas e carros de vários períodos históricos das últimas sete décadas e diversas actuações musicais.

Os membros da família real e os detentores dos principais cargos políticos – como o primeiro-ministro, Boris Johnson – assistiram ao cortejo na primeira fila.

Ao mesmo tempo, cerca de 16 mil pessoas aderiram aos “Big Jubilee Lunches”, juntando-se em piqueniques e em festas ao ar livre um pouco por todo o país, sempre com o branco, vermelho e azul da Union Jack a decorarem as mesas, os adereços e a própria indumentária de muita gente.

Este domingo foi o último de quatro dias de celebrações em todo o Reino Unido por ocasião dos 70 anos do reinado de Isabel II.

As sondagens continuam a mostrar que a monarquia britânica conta com o apoio maioritário da população.

A marca histórica alcançada este ano pela rainha – a mais longeva monarca em funções – foi, porém, atingida num período de grandes mudanças no papel do Reino Unido no mundo, seja pela saída recente da União Europeia ou pelos desafios cada vez maiores que a Commonwealth enfrenta.