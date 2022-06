Isabel II: da Grã-Bretanha imperial até ao Reino Unido orgulhosamente só

Qualquer pessoa que viu a série The Crown sabe onde estava Isabel Alexandra Maria ou Elizabeth Alexandra Mary, para os que não partilham dessa tradição antiga de traduzir os nomes dos monarcas, quando a informaram da morte do pai, o rei Jorge VI, a 6 de Fevereiro de 1952: visitava o Quénia, a caminho da Austrália e da Nova Zelândia, numa visita de Estado como princesa de York em representação do pai que já estava demasiado doente para viajar.