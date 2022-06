Milhares saúdam a rainha pelo Jubileu de Platina. Isabel II apresentou-se na varanda de Buckingham apoiada numa bengala

Não havia certezas, mas já tinha sido referido que Isabel II pretendia marcar presença na varanda do Palácio de Buckingham para saudar as tropas. A monarca, que tem tido problemas de mobilidade, surgiu apoiada numa bengala.

Dezenas de milhares de apoiantes da família real formaram correntes humanas pelas ruas londrinas, esta quinta-feira, para celebrar o Jubileu de Platina de Isabel II. E a rainha, apoiada numa bengala e com um vestido azul claro, apareceu acompanhada pelo duque de Kent, primo da monarca, e fez a saudação da varanda do Palácio de Buckingham, em Londres. Nos céus, um festival aéreo animou a multidão.

Membros seniores da família real, incluindo o príncipe Carlos e o filho mais velho deste, William, chegaram com a parada, a cavalo. Já Camila e Kate viajaram juntas numa carruagem aberta.

Famílias e amigos reuniram-se sob um sol brilhante nas principais artérias que vão dar ao Palácio de Buckingham, aplaudindo as bandas do regimento, agitando bandeiras da União e usando coroas de papel. Muitos tinham dormido nas ruas para assegurar uma boa posição. Outros ocuparam os parques circundantes para desfrutar de piqueniques e seguir as festividades nos grandes ecrãs montados para o efeito.

No entanto, também foram registados distúrbios. Uma série de pessoas causou uma breve perturbação ao correr em frente de soldados em marcha. A polícia acabou por intervir e deter várias pessoas por delitos de ordem pública.

O dia 2 de Junho de 2022 marca o arranque das festas do Jubileu de Platina, mas também o 69.º aniversário da coroação de Isabel II, que se tornou rainha quando o pai, Jorge VI, morreu, a 6 de Fevereiro de 1952.