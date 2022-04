Reino Unido celebra os 96 anos de Isabel II

A rainha Isabel II completa, esta quinta-feira, 96 anos de idade, tendo escolhido celebrar a data em Sandringham. No entanto, a festa espraia-se um pouco por todo o país, com salva de tiros, paradas militares, música a desejar Happy birthday. E nas redes sociais não faltam homenagens, entre as quais a do primeiro-ministro Boris Johnson, que, de visita à Índia, desejou à rainha um feliz aniversário numa mensagem em vídeo. Também o neto William recorreu ao Twitter para sublinhar o facto de a monarca ser "uma inspiração para tantos em todo o Reino Unido, na Commonwealth e no mundo".

Os 96 anos têm um sabor especial por serem comemorados numa altura em que se assinala o jubileu de platina. A Mattel, por exemplo, não deixou passar o casamento das datas em branco, lançando uma icónica Barbie a representar a monarca, com um vestido de marfim com uma faixa azul e exibindo uma réplica da tiara que usou no casamento com Filipe

Isabel II subiu ao trono do Reino Unido, assumindo a coroa em mais de uma dúzia de reinos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia incluídos, após a morte do pai, o rei Jorge VI, a 6 de Fevereiro de 1952. Quando subiu ao trono, Josef Estaline, Mao Tsé-Tung​ e Harry S. Truman​ dirigiam a União Soviética, a China e os Estados Unidos, respectivamente, enquanto Winston Churchill era o primeiro-ministro britânico.

No último ano, que ficou marcado pela morte de Filipe, Isabel II tem evitado eventos públicos, sobretudo depois de ter passado uma noite no hospital, em Outubro. Já este ano, a monarca teve covid-19, o que a deixou muito cansada — no entanto, mantém uma agenda preenchida, recebendo em Windsor ou recorrendo a ferramentas digitais para os seus encontros.