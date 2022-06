Isabel II agradece a dedicação antes do início das celebrações do Jubileu de Platina

A rainha Isabel II agradeceu, esta quinta-feira, a todos os envolvidos nas celebrações do seu Jubileu de Platina antes do arranque de quatro dias de pompa, festas, desfiles e feriados públicos para assinalar o seu recorde de 70 anos no trono britânico.

Espera-se que milhões de pessoas em toda a Grã-Bretanha e no mundo se juntem às festividades em honra da monarca, de 96 anos, que reinou durante mais tempo do que qualquer uma das suas antecessoras, disse o Governo.

“Obrigada a todos os que estiveram envolvidos na convocação de comunidades, famílias, vizinhos e amigos para assinalar o meu Jubileu de Platina, no Reino Unido e em toda a Commonwealth”, disse a rainha numa declaração. “Continuo a sentir-me inspirada pela boa vontade que me foi demonstrada, e espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para reflectir sobre tudo o que foi alcançado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo.”

No entanto, num sinal dos anos e das recentes questões de “mobilidade” que a levaram a cancelar alguns compromissos, o envolvimento pessoal de Isabel II nos eventos poderá ser algo limitado.

As celebrações começam com a parada Trooping the Colour no centro de Londres e, pela primeira vez em 70 anos, a rainha receberá a saudação dos 1500 soldados e oficiais da varanda do Palácio de Buckingham.

Outros oficiais superiores, incluindo o filho e herdeiro Carlos, de 73 anos, e o neto William, 39 anos, desempenharão outros deveres cerimoniais em seu nome, embora a atenção também esteja centrada naqueles que não estarão presentes: no príncipe André, de 62 anos, que chegou a um acordo financeiro num processo judicial nos EUA em Fevereiro, no qual era acusado de abusar sexualmente de uma mulher quando ela era menor de idade, e no príncipe Harry, que trocou os deveres reais, no início de 2020, por uma vida menos real na soalheira Califórnia, com a mulher, a norte-americana Meghan Markle.