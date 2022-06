Porque é que Johnny Depp perdeu o caso de difamação no Reino Unido e ganhou o que apresentou nos EUA?

O facto de nos EUA a decisão ter estado nas mãos de um júri teve um peso significativo no veredicto do julgamento que foi divulgado na quarta-feira, consideram especialistas.

O veredicto do julgamento por difamação de Johnny Depp trocou, de certa forma, as voltas à jurisprudência das celebridades, considerando que, na sociedade, há muito que prevalecia a ideia de que era mais fácil para alguém famoso sair vitorioso de um caso de difamação no Reino Unido do que nos Estados Unidos.