Johnny Depp ganhou, mas Amber Heard não perdeu tudo

Johnny Depp venceu o processo em que acusava a ex-companheira Amber Heard de difamação. Heard acusou o actor de violência e abusos domésticos, em 2018. A actriz terá de pagar a Depp 15 milhões de dólares (14 milhões de euros).

A decisão, unânime, foi comunicada esta quarta-feira no tribunal de Fairfax, na Virgínia, nos Estados Unidos. O caso foi alvo de enorme atenção mediática nas últimas semanas e o dia do julgamento não foi, naturalmente, excepção.

O júri considerou que o ensaio publicado no The Washington Post era sobre Depp, que foi difamatório e que as alegações de Amber Heard foram feitas com “malícia”.

As conclusões foram as mesmas para todas as frases escritas no ensaio, incluindo o título, e apontadas pelo actor como falsas e difamatórias.

O júri concluiu que as declarações de Heard sobre o seu casamento eram “falsas” e transmitiam “uma implicação difamatória” a outras pessoas para além de Depp.

Já no caso apresentado por Amber Heard, em que a actriz reclama ter sido alvo de difamação, as coisas não foram tão simples. Os jurados deram razão à actriz em alguns pontos e noutros não, atribuindo-lhe uma indemnização de dois milhões de dólares (1,9 milhões de euros).

Em comunicado, após a leitura do veredicto, Amber Heard disse: “O desapontamento que sinto hoje vai além das palavras”.

O que está em causa no caso que opôs Johnny Depp a Amber Heard?

Johnny ​Depp, de 58 anos, acusou Amber Heard, de 35, de difamação quando a actriz assinou um artigo para o The Washington Post, em Dezembro de 2018, no qual relatou ser uma sobrevivente de abusos domésticos. Pouco tempo depois, o actor interpôs uma acção no valor de 50 milhões de dólares (46,5 milhões de euros), com base no valor que terá deixado de facturar com o sexto episódio da saga Piratas das Caraíbas, que ficou na gaveta, e com a sua saída da franquia Monstros Fantásticos.

Depp negou ter batido em Heard ou em qualquer mulher e disse que foi ela quem se tornou violenta na sua relação. A equipa de Depp retratou uma Amber Heard vingativa e violenta, argumentando que a actriz destruiu propositadamente a sua carreira ao acusá-lo de abusos, depois de o actor ter pedido o divórcio, em Maio de 2016, após pouco mais de um ano de casamento, o que, considerou, enfureceu Heard. “Ela não queria apenas o divórcio. Ela queria arruiná-lo”, disse Camille Vasquez durante os argumentos finais.

Durante seis semanas, os advogados de Heard argumentaram que a actriz tinha dito a verdade e que os seus comentários estavam protegidos pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão. Mas a equipa de Depp tratou de demonstrar que a actriz teve comportamentos abusivos e que tinha mentido, como no que se refere aos sete milhões de dólares que a Mera de Aquaman disse ter doado a duas instituições, o que não fez, minando a sua credibilidade.

Da parte de Amber Heard, defendeu-se a tese de que Depp tinha sido abusivo ao longo de toda a relação, física e sexualmente, com a actriz a relatar um episódio em que disse que o ex-marido a violou com uma garrafa.

No texto que levou o ex-casal a uma batalha judicial milionária durante 45 dias, 24 dos quais passados na sala de audiências, Amber Heard não identifica o seu agressor, mas não negou que de facto falava sobre o ex-marido, afirmando que, por um lado, apenas escreveu a verdade e que, por outro, a sua opinião está protegida como livre expressão ao abrigo da Primeira Emenda da Constituição dos EUA. Ou seja, respondeu com uma contra-acusação, pedindo a Depp uma indemnização de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros).

Depp e Heard conheceram-se em 2011 enquanto filmavam O Diário a Rum e casaram-se em Fevereiro de 2015. Dois anos depois, estavam divorciados.