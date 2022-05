Pedro Dominguinhos, um alentejano defensor da coesão territorial a controlar a execução do PRR

No mesmo dia em que foi anunciada a sua nomeação para o cargo de presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), este sábado, Pedro Dominguinhos enviou um e-mail aos restantes membros para a marcação de uma reunião, a realizar esta semana, para acelerar a elaboração do segundo relatório sobre a execução do plano.