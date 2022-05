Casa da Moeda britânica faz a maior moeda de sempre para assinalar o jubileu de Isabel II

Foi produzida a maior moeda de sempre do Reino Unido, a propósito do jubileu de platina de Isabel II. A moeda com 15 quilos foi encomendada por um coleccionador privado à casa da moeda britânica, a Royal Mint. Ainda que esta tenha sido uma peça única, também há moedas menos valiosas para celebrar o reinado da monarca há mais tempo no trono em todo o mundo.

A histórica moeda, com um diâmetro de 22 centímetro, é feita em ouro. Estima-se que terá demorado cerca de 400 horas para esculpir. Como resultado, está avaliada em 15 mil libras (cerca de 17,5 mil euros). Na moeda pode ver-se a monarca a cavalo num dos lados (a escolha deve-se ao facto de a equitação ser uma das actividades favoritas da rainha) e do outro a sigla de Isabel II, “EIIR”.

“Como é a maior moeda britânica até à data, a escala e o diâmetro da peça permitiram-nos ir além dos limites de o que é normal e produzir um nível de relevo e detalhe excepcional”, explicou o responsável técnico da Royal Mint, Paul Morgan. O nome do coleccionador permanece anónimo mas, em comunicado, a casa da moeda sublinha que a peça é um tributo à medida da rainha.

Look. At. This! This is a 15kg gold coin made to celebrate Her Majesty The Queen's #PlatinumJubilee. It's also the largest coin produced in Royal Mint history! How long did it take to make? Not long, just 400 hours! @RoyalFamily pic.twitter.com/N7uQ1Gyou9 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 25, 2022

“Como um consumidor de longa data da Royal Mint, já investi em várias moedas únicas e interessantes de momentos marcantes do reinado de Isabel II que vão continuar na minha família durante gerações. Agora, a mais recente e a melhor da minha colecção é a do Jubileu de Platina”, salientou, no mesmo comunicado, o coleccionador.

Para quem não tem oportunidade de comprar uma moeda de 15 mil libras, a Royal Mint lançou 1,3 milhões de moedas de 50 cêntimos para marcar os 70 anos da monarca no trono. Cada uma custa sete libras (pouco mais de oito euros). Quem também foi imortalizado em moeda foi o neto de Isabel II, o príncipe William, por ocasião do seu 40.º aniversário, a 21 de Junho.

A moeda do duque de Cambridge foi desenhada por Thomas T Docherty, do Royal Mint, e mostra William ao centro, com o número 40 de um dos lados e do outro um W. No verso da moeda estará a imagem da rainha. À venda por 13 libras (cerca de 15 euros), trata-se de uma moeda de cinco libras. Estão ainda disponíveis edições de coleccionador em ouro, a partir de 670 libras (785 euros).

In 2022, His Royal Highness The Duke of Cambridge celebrates his 40th birthday! ?? We are delighted to celebrate with a new coin design... https://t.co/Mgk8jqjXeR @KensingtonRoyal pic.twitter.com/CfSTJk4yTW — The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 23, 2022

Trata-se da primeira vez que o príncipe — o segundo na linha de sucessão ao trono — figura sozinho numa moeda. Em 2011, para celebrar o casamento com Kate Middleton, foi feita uma moeda com os duques de Cambridge.

Este ano é de festa para a família real britânica, apesar dos escândalos recentes com o príncipe André e os problemas de mobilidade da rainha. No primeiro fim-de-semana de Junho, entre os dias 2 e 5, o Reino Unido terá quatro dias de celebrações para marcar o 70.º aniversário de Isabel II no trono. Em Londres, os aviões da Força Aérea encherão os céus de cores, haverá uma celebração de acção de graças na Catedral de São Paulo e a uma festa no palácio, entre outros eventos.

Aos 96 anos (celebrados a 21 de Abril), Isabel II é a monarca há mais tempo no trono em todo o mundo — tornou-se rainha em 6 de Fevereiro de 1952, com a morte do pai, Jorge VI. Em Setembro de 2015, ultrapassou o período de tempo que a sua tataravó, a rainha Vitória, esteve no trono. Então declarou que jamais aspirara àquele momento.