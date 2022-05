Depois de faltar ao Parlamento, Isabel II junta-se a estrelas para um espectáculo de cavalos

A rainha Isabel II assistiu, este domingo, à final de um espectáculo de cavalos de quatro dias organizado para assinalar os seus 70 anos no trono, durante o qual se reuniu um elenco de estrelas, incluindo os actores Tom Cruise e Helen Mirren.

A monarca de 96 anos, aconchegada num xaile cinzento, foi conduzida ao espectáculo ao ar livre, nos terrenos do Castelo de Windsor, onde foi recebida por dois agentes da Real Polícia Montada do Canadá, que a ajudaram desde o seu Range Rover até aos aplausos das multidões. A ITV, que transmitiu o evento, relatou que a rainha usou um pequeno elevador para a ajudar a sair do carro.

“É uma mulher que admiro muito”, disse Tom Cruise, antes do evento. “Penso que é alguém que tem uma dignidade tremenda e admiro a sua devoção. O que ela conseguiu [ao longo dos seus 70 anos de reinado] foi histórico.”

A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls Tom Cruise foi uma das estrelas que esteve em Windsor este fim-de-semana REUTERS/Henry Nicholls A condessa de Wessex, Sophie, partilha a paixão pelos cavalos com a sogra REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls A rainha Isabel II tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos REUTERS/Henry Nicholls Tom Cruise foi uma das estrelas que esteve em Windsor este fim-de-semana REUTERS/Henry Nicholls A condessa de Wessex, Sophie, partilha a paixão pelos cavalos com a sogra REUTERS/Henry Nicholls Fotogaleria REUTERS/Henry Nicholls

A rainha tem participado em todos os Royal Windsor Horse Show desde o seu início, há 79 anos, reflectindo o seu grande interesse em corridas e criação de cavalos — antes da final, no domingo, já tinha marcado presença na sexta-feira.

Desde Outubro, quando passou uma noite no hospital devido a um problema não especificado, a monarca tem limitado as suas aparições públicas, obedecendo ao conselho dos médicos para descansar. Ainda assim, não parou: continuou a desempenhar as suas funções remotamente ou pessoalmente na sua casa no Castelo de Windsor. Porém, a sua decisão de não comparecer à abertura do Parlamento, na semana passada, alarmou os seus súbditos: em 70 anos de reinado, esta foi a terceira vez que Isabel II não presidiu à cerimónia; das outras vezes, em 1959 e 1963, estava grávida dos príncipes André e Eduardo, respectivamente.

O espectáculo de cavalos deu início às celebrações do Jubileu de Platina, que culminarão com quatro dias de eventos nacionais a partir de 2 de Junho.