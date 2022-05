Esposende lança livro com 40 receitas em que o robalo é rei

Ao longo do mês de Maio decorre a iniciativa Esposende, o Robalo Está Aqui, com 35 restaurantes do concelho a servir à mesa variadas sugestões.

Filete de robalo com ouriços-do-mar, Robalo escalfado com batata gratinada, Cataplana de robalo com amêijoa macha, Filete de robalo em amêndoa com puré de couve-flor e arroz de camarão, Filete de robalo aromatizado com citronela. Estas são algumas das receitas que constam da publicação O Receituário do Robalo Está Aqui, que o município de Esposende editou e vai lançar no Dia Nacional da Gastronomia, que se assinala a 29 de Maio.

Ao todo, são 40 receitas apresentadas num livro que contou com o contributo de algumas unidades de restauração locais, do chef Emídio Concha de Almeida (sugestão: Arroz de robalo com percebes e Açorda de robalo com ouriços-do-mar), da Escola Profissional de Esposende (Caldeirada de robalo) e do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA; Robalo alourado com puré de batata-doce e legumes).

Foto . Receituário do Robalo Está Aqui

A apresentação decorrerá pelas 11h, no Largo Rodrigues Sampaio, em Esposende. Do programa consta também um momento gastronómico com confecção de prato de robalo da responsabilidade do IPCA que será harmonizado com os vinhos da Quinta de Góios, seguido de degustação.

A iniciativa integra também a inauguração, no Centro de Informação Turística de Esposende, da exposição Francisco Sampaio - Bibliografia e Iconografia, mostra alusiva ao antigo presidente da Região de Turismo do Alto Minho que morreu em Dezembro de 2021.

Este momento enquadra-se num amplo conjunto de acções de promoção de Esposende, “dando continuidade à campanha de divulgação da região como território de excelente gastronomia de mar. Pretende-se, igualmente, impulsionar localmente a retoma económica do turismo, consolidando a sua posição no mapa dos roteiros gastronómicos do país”, lê-se em comunicado.

