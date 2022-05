PS promete “agregar visão” de todos os partidos democráticos no orçamento com “prudência”

No arranque da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para este ano (OE2022), a deputada socialista Jamila Madeira prometeu que a sua bancada irá “agregar a visão de todos os partidos democráticos” do Parlamento e aprovará propostas “deste amplo espectro político”. Porém, com condições, avisou: “Segundo o princípio da responsabilidade orçamental, (...) sem nunca pôr em causa o princípio do equilíbrio orçamental e sem pôr em causa as contas certas”.