Olena Zelenska: “Ninguém me tira o meu marido, nem mesmo a guerra”

O casal teve o seu segundo encontro público desde o início da invasão russa e deu uma entrevista conjunta. Nos últimos meses, a localização da primeira-dama ucraniana, que não saiu do país, é secreta.

Volodimir Zelensky e a mulher Olena Zelenska deram uma rara entrevista conjunta à Rada, a estação de televisão oficial do Parlamento ucraniano: 87 dias depois da invasão da Rússia, esta foi a segunda vez que o casal foi visto junto, com primeira-dama a confirmar que a sua família, “como todas as famílias ucranianas, está agora separada”.

Uma constatação que levou a jornalista a observar que “a guerra levou o seu marido”. Ao que Olena Zelenska não hesitou em declarar: "Ninguém me tira o meu marido, nem mesmo a guerra.” Até porque, segundo a antiga argumentista da série que catapultou o marido para a fama, Servo do Povo​, Zelensky “vive no trabalho”. “Não o vimos de todo durante dois meses e meio. Só falámos ao telefone.”

Nos últimos tempos, porém, o casal tem vindo a encontrar-se, ainda que somente este último encontro tenha sido tornado público — a localização de Olena e dos dois filhos do casal tem sido mantida secreta desde o início do conflito, ainda que a primeira-dama tenha feito algumas aparições, como para receber Jill Biden.

Olena Zelenska recordou ainda a noite de 24 de Fevereiro: “Lembro-me que acordei com sons estranhos vindos do exterior, como provavelmente toda a gente. Estava escuro, e vi que o Volodimir não estava ao meu lado. Fui até à sala ao lado, ele já estava vestido de fato, mas sem gravata. Perguntei-lhe: ‘O que estava a acontecer?’. E ele respondeu: ‘Começou.’ Não consigo descrever as emoções — ansiedade, torpor. Ele disse-me aquilo e foi-se embora. Depois disso, não nos vimos durante muito tempo.”

Sobre os efeitos da guerra no marido, Olena diz que, embora “não possa dizer que nada tenha mudado muito desde o início desta guerra”, Volodimir Zelensky “era e continuou a ser um homem de confiança”.