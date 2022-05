Jill Biden faz visita surpresa à Ucrânia e reúne-se com Olena Zelenska

A primeira-dama não tinha anunciado a entrada em território ucraniano, mas atravessou a fronteira com o propósito de se encontrar com a sua homóloga, numa data em que se assinalava em muitos países o Dia da Mãe.

A primeira-dama norte-americana, Jill Biden, fez uma visita à Ucrânia, no domingo, atravessando a fronteira eslovaca e encontrando-se com Olena Zelenska. A jornada coincidiu com o Dia da Mãe, que se assinala no segundo domingo de Maio em vários pontos do globo, nomeadamente nos EUA e no país do Leste Europeu.

“Eu queria vir no Dia da Mãe”, disse Jill Biden a Olena Zelenska. “Achei importante mostrar ao povo ucraniano que esta guerra tem de acabar, que esta guerra tem sido brutal e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia.”

A visita oficial de Jill Biden à região era suposto ter-se ficado pela Eslováquia, mas, sem aviso prévio, a primeira-dama cruzou a fronteira, viajando de automóvel cerca de cinco quilómetros por território ucraniano até Uzhhorod. O secretismo da operação terá sido o que lhe garantiu um aceitável nível de segurança, que não terá existido quando o marido esteve na Europa. O Presidente dos EUA manifestou vontade de cruzar a fronteira, durante o tempo em que esteve na Polónia, mas por essa altura os ataques russos intensificaram-se e Joe Biden deu a entender que os seus conselheiros impediram que o seu desejo se concretizasse.

Jill Biden aproveitou a incursão a Uzhhorod para visitar uma escola que foi transformada em abrigo após a invasão russa, tendo-se reunido, à porta fechada, com Olena Zelenska. A primeira-dama ucraniana, de 44 anos, que se recusou a sair do país e se mantém escondida com os dois filhos desde o início da invasão há dez semanas, enalteceu a coragem de Jill. “Entendemos que é difícil para uma primeira-dama dos EUA vir aqui durante uma guerra, numa altura em que as acções militares estão em curso todos os dias e que as sirenes tocam todos os dias — hoje inclusive.”

A Associated Press escreve que Biden passou cerca de duas horas na Ucrânia e que as duas primeiras-damas se cumprimentaram diante dos jornalistas antes de se encontrarem em particular.

Como se explica a guerra às crianças?

Além da pequena incursão ao território em guerra, Jill Biden também se encontrou com refugiados ucranianos no Leste da Eslováquia, naquele que foi o último dia completo da sua viagem à Roménia e Eslováquia para visitar militares norte-americanos enviados para os dois países, bem como mulheres e crianças que fugiram à invasão russa da Ucrânia.

A primeira-dama conversou com famílias, voluntários e com as autoridades locais num centro de refugiados na cidade de Kosice, um dos principais pontos de entrada para os mais de 400 mil refugiados ucranianos que cruzaram a fronteira para o país.

“Quando a guerra começou, percebemos que nenhum lugar na Ucrânia era seguro”, explicou Viktoria Kutocha, uma professora que fugiu de Uzhhorod com a filha de 7 anos.

Biden perguntou a Viktoria ​Kutocha como é que explicava a guerra às crianças. “É muito difícil de explicar. Só digo que há uma guerra”, desabafou a professora. “Não faz sentido”, respondeu Biden, antes de abraçar mãe e filha.

Biden, que ensina inglês numa faculdade comunitária na Virgínia, também visitou uma escola local frequentada por crianças refugiadas. “Os corações do povo americano estão com as mães da Ucrânia”, disse, desejando às mulheres da escola um feliz Dia da Mãe.