Invasão da Ucrânia pela Rússia: o que se sabe a esta hora

O que precisa de saber sobre a crise na Ucrânia:

Forças russas dispararam mísseis contra várias cidades na Ucrânia. Tropas russas atracaram na costa ucraniana na quinta-feira, de acordo com responsáveis e os meios de comunicação no local, depois de Vladimir Putin ter autorizado “uma operação militar especial” no este da Ucrânia.

Vladimir Putin afirma que esta operação tem como objectivo “proteger as pessoas que foram sujeitas a bullying e genocídio” e tem como objectivo “desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia”. O Presidente russo diz ainda que quer “levar à justiça todos aqueles que cometeram numerosos crimes sangrentos contra os civis, incluindo contra cidadãos da Federação Russa”.

As forças russas atacaram a Ucrânia a partir da Bielorrússia, da Rússia e da Crimeia, de acordo com os serviços fronteiriços ucranianos. O ministro da Defesa russo afirmou que os seus ataques aéreos não tinham como alvo as cidades.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, escreveu no Twitter: “Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. As cidades ucranianas estão sob ataque”. O som de disparos foi ouvido perto da capital ucraniana, Kiev. A Ucrânia afirmou que a Rússia tem bombardeado todo o território até à região ocidental de Lviv.

O Presidente ucraniano Volodimir Zelenski pediu aos líderes mundiais que imponham todas as sanções possíveis à Rússia, afirmando que Putin quer destruir o estado ucraniano.

O Presidente norte-americano Joe Biden condenou o ataque e disse que os EUA e os seus aliados iriam impor “sanções severas” à Rússia.

Os países da Europa Central condenaram o ataque russo e começaram a preparar-se para receber centenas de milhares de pessoas a tentar fugir da Ucrânia. Várias pessoas tentaram já sair da região da capital ucraniana, Kiev.

O que se pode esperar:

Biden vai reunir-se com os representantes do G7 esta quinta-feira para decidir mais medidas severas contra a Rússia, depois de Putin ter começado aquilo que Biden apelidou de “uma guerra premeditada” contra a Ucrânia.

Os líderes da União Europeia estão preparados para aprovar um novo pacote de sanções contra a Rússia, que está já a ser finalizado pela Comissão Europeia e o seu Serviço de Acção Externa, “em estreita colaboração” com os parceiros transatlânticos e os aliados internacionais, para a aprovação política numa reunião especial do Conselho Europeu convocada para o início da noite, em Bruxelas.

Os embaixadores da NATO vão reunir-se de emergência esta quinta-feira.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir uma resolução a condenar a invasão.