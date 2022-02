Preços da energia disparam. Gás natural sobe 35%, electricidade bate novo recorde

Os últimos dias já permitiam antever o impacto de uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia e a sessão desta quinta-feira confirma o cenário esperado: bolsas em queda livre, preços das matérias-primas a disparar e divisas dos países mais afectados pelo conflito em mínimos de vários anos. O efeito sobre o sector energético é, para já, o mais notório, com os preços do gás natural a aumentarem em torno de 35%, o barril de petróleo a superar a fasquia dos 100 dólares pela primeira vez desde 2014 e os preços da electricidade a tocarem em novos máximos históricos no mercado ibérico.