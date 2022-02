Bolsa de Moscovo em queda livre e rublo com forte desvalorização

A economia russa já está a sentir os efeitos da intervenção militar, com os primeiros reflexos a verificarem-se na moeda e nas acções das petrolíferas.

A Bolsa de Moscovo entrou em queda livre depois do ataque aéreo da Rússia à Ucrânia. O índice Moex está a recuar 45% pouco depois das 9h30 de Lisboa, com uma forte descida da cotação das empresas energéticas russas Rosneft e Gazprom, bem como do banco Sberbank.

De acordo com a Bloomberg, a queda das acções russas traduziu-se em perdas potenciais de 250 mil milhões de dólares.

Na bolsa, cita o Financial Times, as maiores empresas petrolíferas e de gás apresentam quedas vertiginosas. A Gazprom, a maior energética russa, recua 26%, a Lukoil, segunda maior produtora de petróleo do país, desliza 19,8% e a Novatek, produtora de gás natural, perde 22,7%. O banco Sberbank recua 35%.

Ao mesmo tempo, o rublo está em queda acentuada, descendo 6,51% face ao dólar norte-americano. O banco central russo, que nas últimas semanas não interveio quando já se verificava uma queda da divisa russa, anunciou nesta quinta-feira medidas de emergência para “estabilizar a situação no mercado”. No entanto, os analistas citados pelas agências internacionais vaticinam que a autoridade monetária russa irá aguardar mais algum tempo antes de subir as taxas de juro, mantendo por enquanto um foco na injecção de liquidez na economia através de linhas de financiamento para os bancos.

A dívida russa também está a sentir o forte impacto da turbulência financeira, com descidas acentuadas nos principais prazos, alguns a aproximarem-se mesmo de mínimos.