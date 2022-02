Ataque à Ucrânia faz cotação do petróleo superar os 100 dólares

Bolsas das principais praças europeias estão com descidas próximas de 3%. Cotação do ouro em alta.

Os ataques da Ucrânia pela Rússia estão a fazer disparar os preços do petróleo, a fazer subir a cotação do ouro e a colocar as principais bolsas europeias em terreno negativo, com descidas próximas dos 3% ao início da manhã desta quinta-feira.

Os contratos futuros do Brent para entrega em Maio, negociados em Londres, apresentam um aumento de 6,3%, estando próximos dos 100 dólares. Por momentos, a cotação por barril chegou mesmo a ultrapassar essa barreira, estando agora, por volta das 9h30, nos 99,96 dólares.

Nos Estados Unidos, a cotação do barril de crude do West Texas Intermediate apresenta uma valorização de 6,4%, com o preço nos 100,03 dólares por barril.

A cotação do ouro está com uma subida perto de 2%, mostrando-se como um activo de refúgio num momento de maior instabilidade.

O sentimento é negativo nos principais mercados das bolsas mundiais. O primeiro sinal surgiu nas praças asiáticas, à semelhança do que já acontecera no fecho da sessão de quarta-feira nos índices em Wall Street.

O Nikkei, da bolsa de Tóquio, fechou a cair 1,81%. Na China, o índice de Xangai recuou 1,7% e o índice de Shenzhen baixou 2,2%. Em Hong Kong, o principal índice recuou 3,6%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 2,9%. O Kospi, sul coreano, caiu 2,6%.

Na Europa, os principais índices seguem o mesmo caminho, estando em queda. Depois das 9h30, o Dax de Frankurt cai 3,59%, o FTSE 100 de Londres baixa 2,49%, o CAC 40 de Paris recua 3,48%, o AEX de Amesterdão apresenta uma descida de 2,8%, o madrileno Ibex 35 está com uma queda de 3,19%, o FTSE Mib de Milão cai 3,49%. Em Lisboa, o PSI-20 apresenta uma descida de 1,8%, tendo já recuado 2%.

De acordo com a Reuters, a negociação da pré-abertura dos mercados em Nova Iorque também está a em baixa, com o Nasdaq 100 a cair 2,4%.

Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank, disse à agência de notícias que, neste momento, só é impossível apostar em qualquer cenário, restando acompanhar de perto os últimos desenvolvimentos e estar pronto para mais volatilidade”.