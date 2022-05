Starbucks decide sair da Rússia e paga seis meses de salários aos trabalhadores

Depois de ter suspendido o seu negócio na Rússia a 8 de Março, após a invasão da Ucrânia, o que incluiu o fim da exportação de produtos, a Starbucks anunciou esta segunda-feira que retirou definitivamente a sua marca deste mercado.

A decisão implica medidas como o pagamento de seis meses de salários aos dois mil trabalhadores que estão ligados aos cafés Starbucks. Conforme já tinha sido relatado pela empresa norte-americana, a Starbucks não tem lojas próprias na Rússia, onde estava desde 2007, cabendo o controlo e gestão da rede de 130 unidades a um parceiro local, o grupo Alshaya.

No comunicado, nada é dito sobre o impacto negativo da saída da marca, que disse estar a doar o dinheiro dos royalties pagos pelo seu sócio na Rússia para acções de apoio humanitário à Ucrânia.

Na semana passada, a McDonald's comunicou que ia vender o negócio na Rússia a um investidor local, mas que este terá de retirar das lojas todas as referências à marca americana.

Conforme noticiou o PÚBLICO, a McDonald's contava com 850 restaurantes no país, onde chegou logo em 1990, e assegurava emprego a cerca de 60 mil pessoas. O mesmo aconteceu com a Renault, que anunciou a alienação dos 68% que detinha na russa AvtoVAZ, com uma opção de recompra.

De acordo com o levantamento que está a ser feito pelo Instituto de Liderança de Yale, a universidade norte-americana, perto de mil empresas já anunciaram algum tipo de medidas que vão além das sanções em vigor. Há também muitas outras empresas que continuam com os seus negócios na Rússia, como é o caso, segundo a lista compilada pela equipa orientada por Jeffrey Sonnenfeld, da Leroy Merlin, Auchan, Benetton, Calzedonia, Emirates Airlines, Qatar Airlines, Ethiad, Giorgio Armani, Hard Rock Café e da La Redoute.