McDonald’s sai da Rússia, 32 anos depois

A ofensiva da Rússia à Ucrânia tem levado várias empresas a deixar o território russo. Agora, é o McDonald's que admite vender todo o seu negócio no país com o objectivo de abandonar definitivamente aquele mercado onde está presente há 32 anos.

A notícia foi avançada nesta segunda-feira pelo jornal New York Times que cita uma mensagem enviada por Chris Kempczinski, presidente executivo da empresa, a funcionários e fornecedores da marca. “Esta é uma questão complicada, sem precedentes e com consequências profundas”, escreveu o responsável. “Alguns podem argumentar que garantir o acesso a alimentos e continuar a empregar dezenas de milhares de cidadãos é a coisa certa a fazer. Mas é impossível ignorar a crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia. E é impossível imaginar os Arcos Dourados (as letras amarelas do logótipo do McDonald’s) a representar a mesma esperança e promessa que nos levou a entrar no mercado russo há 32 anos.”

Kempczinski lembrou que foram as Olimpíadas de 1976 em Montreal, que abriram a porta à entrada da empresa em território russo, catorze anos depois. Tudo começou quando a marca permitiu que a equipa de atletas olímpicos da Rússia usasse o seu Big Mac Bus. “Na história do McDonald's, esse foi um dos nossos marcos mais orgulhosos e emocionantes”, escreveu Kempczinski. “Depois de quase meio século de animosidade da Guerra Fria, a imagem dos Arcos Dourados a brilhar acima da Praça Pushkin anunciou a muitos, em ambos os lados da Cortina de Ferro, o início de uma nova era.”

O presidente executivo da McDonald's disse-se “excepcionalmente orgulhoso dos 62 mil empregados” que trabalham nos restaurantes da marca na Rússia assim como das “centenas de fornecedores locais”. “A sua dedicação e lealdade tornam este anúncio muito difícil”.

Em Março, o McDonald's anunciou que iria encerrar temporariamente as suas operações na Rússia, à semelhança de outras cadeias de restauração, como a Starbucks e a Yum Brands, a empresa-mãe da KFC e a Pizza Hut. Agora, opta por sair totalmente do mercado russo.

De acordo com o New York Times, o objectivo do McDonald's é vender o negócio a um comprador local que terá de retirar das lojas todas as referências à marca americana. Em comunicado, o McDonald’s disse que as suas “prioridades incluem garantir que os funcionários na Rússia continuem a ser pagos até ao encerramento das operações e mantenham o emprego com o comprador em potencial”.

Como resultado da medida, a Rússia registará uma perda entre 1,2 e 1,4 mil milhões de dólares, de acordo com a mesma nota.