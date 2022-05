Fitch mantém rating para Portugal e sobe perspectiva para “positiva”

A agência de notação Fitch reviu em alta o “outlook” para a dívida soberana de Portugal para “positiva”, uma melhoria face à anterior avaliação de “estável” que já vinha de Novembro passado, após a anterior proposta de Orçamento do Estado para 2022 ter sido chumbada no Parlamento. O rating manteve-se contudo sem alteração, na avaliação da Fitch esta noite conhecida, continuando assim com notação “BBB”.

Para a Fitch, as consequências para as finanças públicas da pandemia têm sido em Portugal “menos graves do que na maioria dos pares europeus, e embora o rácio da dívida seja elevado, está numa firme trajectória descendente”.

“Uma recuperação económica mais forte do que se esperava, e um grau de contenção de gastos na resposta do governo à pandemia, levaram a melhores resultados fiscais em relação à média da zona euro”, acrescenta a agência, que sublinha que o défice orçamental de Portugal atingiu 2,8% do PIB em 2021 (contra 5,8% em 2020), significativamente melhor que o objectivo do Governo de 4,3% do PIB, e inferior ao défice médio na zona euro”.