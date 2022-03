Défice: Portugal cumpre regra dos 3% dois anos antes de deixar de estar suspensa

Em vez do défice de 4,3% que tinha previsto no OE 2021 e que continuava a ser a estimativa até três meses do final do ano, o Estado português registou no ano passado um défice público de 2,8%, cumprindo, dois anos antes do prazo exigido, as regras orçamentais europeias que se encontram suspensas até 2023.

O governador do Banco de Portugal já tinha, logo no mês de Fevereiro, antecipado um resultado deste tipo e esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou-o no relatório do procedimento por défices excessivos que irá ser enviado a Bruxelas. O défice público em Portugal, na óptica da contabilidade pública, foi em 2021 de 5977,1 milhões de euros, um valor que corresponde a 2,8% do PIB.

Num ano em que a economia cresceu 4,9% recuperando parte das fortes perdas registadas em 2020, mas que foi ainda dominado pelos impactos negativos da pandemia, o Governo cortou o défice público, que tinha sido de 5,8% em 2020, em mais de 5700 milhões de euros.

O corte de três pontos percentuais do défice é o mais acentuado dos últimos dez anos em Portugal.

E, de forma ainda mais surpreendente, o Executivo superou por larga margem as estimativas que tinha realizado a apenas três meses do fim do ano para as contas de 2021, quando apresentou a proposta de OE para 2022. Nessa altura, apontava para um défice de 9167 milhões de euros, que afinal se veio a revelar 3190 milhões de euros mais baixo.

O Governo voltou assim a cumprir, logo em 2021, a regra orçamental europeia que limita o défice público a um máximo de 3% e que Bruxelas aceitou suspender até 2023, precisamente para permitir aos países utilizar as suas finanças públicas para responder aos impactos da pandemia.

No que diz respeito à dívida pública, o rácio em relação ao PIB caiu de um máximo de 135,2% em 2020 para 127,4% em 2021.

Meta para 2022 revista

Com o défice de 2021 contabilizado pelo INE a ficar tão abaixo da meta que o Governo tinha definido, as contas para 2022 sofrem, inevitavelmente, também bastantes alterações. E João Leão, o ainda ministro das Finanças, optou por não esperar pelo seu sucessor, Fernando Medina, para apresentar desde já uma nova estimativa. No relatório publicado pelo INE, a estimativa de défice para 2022, que é responsabilidade exclusiva das Finanças, passou a ser de 1,9%, em vez dos 3,2% que constavam da proposta de OE para este ano que foi chumbada em Novembro pela Assembleia da República.

Com o ponto de partida do défice agora situado em 2,8% (em vez dos 4,3% inicialmente previstos), a actual equipa das Finanças projecta a manutenção de um ritmo de melhoria do saldo orçamental em 2022 apenas ligeiramente mais baixo do que aquele que estava anteriormente projectado. Para a dívida pública, a meta definida pelas Finanças é de 120,8%.​

Falta agora saber se o novo Governo, e em particular o novo dono da pasta das Finanças, mantém esta estimativa de défice de 1,9% na proposta de OE para este ano que irá apresentar dentro de algumas semanas. Na CNN Portugal, Fernando Medina afirmou apenas que “o Orçamento do Estado que será apresentado é o Orçamento do Estado que estava previsto​”.