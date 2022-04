Portugal e Espanha com luz verde de Bruxelas para limitar preço do gás na produção de electricidade

Novo mecanismo de intervenção no mercado do gás vai baixar a factura da electricidade para todos os consumidores da Península Ibérica.

Os governos de Portugal e Espanha obtiveram, esta terça-feira, a luz verde da Comissão Europeia ao estabelecimento de um mecanismo extraordinário e temporário para proteger os consumidores da subida da factura da electricidade, através da fixação de um custo de referência médio de 50 euros por megawatt hora (MWh) para o gás natural utilizado para a produção de electricidade nas centrais a gás, carvão e cogerações.

“Depois de semanas intensas de trabalho, com avanços muito significativos, alcançámos um resultado muito satisfatório que se traduz num mecanismo para desassociar a formação do preço da electricidade do preço do gás”, anunciou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Transição Ecológica, de Espanha Teresa Ribera. O mecanismo, que segundo anteviu a governante espanhola, deverá entrar em vigor no próximo mês de Maio, “reduz a exposição dos consumidores à turbulência e volatilidade do mercado de gás”.

Como o PÚBLICO antecipou, Portugal e Espanha submeteram à apreciação de Bruxelas uma proposta conjunta para o estabelecimento de um valor de referência para o preço do gás utilizado na produção de electricidade, na sequência do acordo político alcançado numa reunião do Conselho Europeu, onde os restantes parceiros reconheceram a existência de uma “excepção ibérica” que justifica um tratamento diferenciado para os dois países.

A proposta inicial avançada pelos dois países previa um custo máximo de 30 euros por megawatt hora, mas após as negociações com a Comissão, o valor que ficou definido foi de 50 euros. Porém, no início da aplicação do mecanismo, o preço que será praticado será de 40 euros por MWh — o valor é menos de metade da actual cotação do gás natural, que ronda os 90 euros.