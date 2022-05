Augusto Santos Silva admite revisão do sistema eleitoral ainda nesta legislatura

Se a reforma do sistema eleitoral já era tema de debate, com as últimas eleições legislativas, em que cerca de 157 mil votos foram anulados e se repetiram as eleições no círculo eleitoral da Europa, esta questão voltou à ordem do dia. Agora coube ao Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) e à SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que o ano passado apresentou um projecto de reforma eleitoral, promover uma sessão de reflexão na Assembleia da República. Na iniciativa, que contou com a participação de Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República admitiu que “já temos a maturidade da discussão técnica e política para que possamos concluir este processo ao longo desta legislatura”.