A rua é muito mais do que um canal onde nos podemos mover

O que têm em comum as expressões liveable streets (ruas habitáveis), healthy streets (ruas saudáveis), ou as ruas para brincar, do movimento Cidades das Crianças, ancorado na obra do pedagogo italiano Francesco Tonucci? Desde logo, o facto de em nenhuma delas se encontrar a palavra transportes ou sequer uma outra, de sentido mais amplo: mobilidade. É verdade que, num espaço urbano, a rua é um canal ligando diversos pontos (e organizando o espaço público e o privado), mas foi a visão preferencial dela como uma infra-estrutura de transportes que nos trouxe a uma situação em que, para muitos de nós, as ruas se tornaram lugares inabitáveis, insalubres, onde nem largamos os nossos filhos da mão, e muito menos os deixamos brincar.