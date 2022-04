Num tribunal da Virgínia, os fãs do Depp lutam por um lugar. As alpacas têm de ficar na rua

“Leia as notícias”, murmura um delegado do xerife quando o enésimo transeunte passa pela placa “John C. Depp, II x Amber Laura Heard” do lado de fora do tribunal e pergunta em voz alta por que Johnny Depp está em Fairfax.

Já nada surpreende, nem mesmo quando há alpacas que se aproxima da porta do Tribunal do Condado de Fairfax. Andrea Diaz é uma fã de Johnny Depp, e tem estado a assistir ao julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard, e conclui que é tudo “muito confuso”. Durante a pandemia, a mulher decidiu começar um negócio em que usa as alpacas como terapia para ajudar emocionalmente crianças. Mas se os fãs do actor podem entrar no tribunal, as alpacas têm de ficar na rua.