Azul, o jornalismo sintonizado com o presente

As palavras de ordem dos jovens que continuam a manifestar-se contra a crise climática são poderosas, perturbadoras e, como tal, justificam uma profunda reflexão. A geração que abraça a causa do clima como outrora se abraçaram as ideologias da igualdade, da liberdade ou do fim da exploração do homem pelo homem desenvolve uma atitude radical (ou revolucionária) contra o capitalismo que toca a própria substância da democracia liberal. Antes de os censurar, porém, convém procurar a causa do seu radicalismo. Ela está à vista na inércia com que os governos têm encarado o combate à crise climática.