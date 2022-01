Com Os Verdes no Governo, Alemanha quer tornar exemplar a transição energética

O plano de transição energética da Alemanha é visto como um exemplo para outros países, segundo uma sondagem recente do Conselho Mundial de Energia, um fórum de reflexão internacional. Mas falando com especialistas alemães, o que se constata é que há muita insatisfação com o caminho feito até aqui para a transição, a Energiewende. “Com o anterior Governo, de Angela Merkel [coligação centro-direita, CDU-CSU-SPD], simplesmente não se fez o suficiente em termos de protecção do clima”, disse ao PÚBLICO Lisa Göldner, porta-voz para a energia e o clima da Greenpeace Alemanha.