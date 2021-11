Já se sabia que a Central do Pego, em Abrantes, iria fechar até ao fim de Novembro, mas a falta do carvão como matéria-prima antecipou por alguns dias o inevitável: acabou a produção de electricidade a partir do carvão em Portugal.

A notícia foi avançada este sábado pelo jornal mediotejo.net. O ministro do Ambiente, numa reacção citada pelo semanário Expresso, resumiu o facto da seguinte forma: "Antecipámos as metas da descarbonização de forma justa.”

Anunciada há dois anos, pelo primeiro-ministro, António Costa, na tomada de posse do Governo que agora está a prazo, a decisão de encerrar as centrais a carvão em Portugal (Sines e Pego) abrem um novo ciclo para o país, que passa a depender das renováveis, das centrais a gás natural para a produção de electricidade.

A central do Pego tinha uma potência de 628 megawatts. Além das outras fontes, Portugal terá de recorrer à importação de energia de outros países, como Alemanha, Espanha ou França, que ainda continuarão a produzir com base no carvão. Portugal entra assim no pequeno lote dos países que não recorre ao carvão, cuja queima é uma das maiores fontes de emissões de CO2 para a atmosfera.

O futuro do Pego depende agora do concurso lançado pelo Governo em Setembro e que levará um júri de cinco membros a escolher um projecto de reconversão.

Este desfecho traz também um problema laboral que urge resolver, como reconheceu Matos Fernandes, nas mesmas declarações. Isto porque cerca de 150 trabalhadores da central Tejo Energia (detida pela Trustenergy e Endesa) ficam agora sem trabalho e, segundo o ministro, é preciso “proteger os direitos dos trabalhadores”.

Segundo José Grácio, presidente da Trustenergy, os trabalhadores mais qualificados estão a ser apoiados por uma empresa de outplacement e deverão sair de Abrantes. Em declarações ao mediotejo.net, o mesmo responsável confirmou que tem havido saídas negociadas ao longo dos últimos dois meses. É o caso de alguns trabalhadores com maior antiguidade na empresa, que poderão assim receber indemnizações e propor-se a reformas antecipadas. Os restantes transitarão para o fundo de desemprego a partir de 30 de Novembro.

Há 224 milhões de euros do Fundo de Transição Justa para distribuir pelo Norte (onde a Galp fechou a refinaria de Matosinhos), Alentejo Litoral (onde se encerrou a central a carvão da EDP em Sines) e no Médio Tejo. Segundo a versão preliminar do acordo de parceria para o programa de fundos Portugal 2030, 60 milhões irão para a região Norte/Matosinhos, 74 milhões para o Alentejo Litoral e 90 milhões de euros para o Centro, sendo que este último montante terá de ser repartido entre o Médio Tejo (a área territorial da central do Pego) e a faixa do Centro Litoral (Leiria/Coimbra/Aveiro), onde estão instaladas unidades industriais dos sectores do vidro e cerâmica. É uma repartição que preocupa os autarcas ouvidos esta semana pelo PÚBLICO.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), diz que a divisão de parte do cheque com o Centro Litoral é uma “grande injustiça”.

Segundo trabalhadores do Pego ouvidos pelo mediotejo.net, a Central Termoeléctrica do Pego deixou de queimar carvão no ciclo de produção de 17 a 19 de Novembro. Falta saber o que acontecerá à central, tema que tem dividido os accionistas da Tejo Energia e o Governo, com interpretações divergentes sobre a propriedade.

A Trustenergy entende que aquele activo lhe pertence, tendo proposto reaproveitar a central como unidade de queima de biomassa florestal. Uma opção que desagrada aos ambientalistas da Zero.

Já o Governo considera que, o fim do contrato de concessão acarreta a “caducidade das licenças correspondentes e a subsequente perda da capacidade de injecção” na rede nacional.

Face ao “divórcio” entre a Trustenergy e a Endesa, que tinham planos diferentes para a central, o ministro Matos Fernandes disse, em Junho, à Lusa, que “a partir do momento em que os accionistas se separam, aquele ponto de ligação à rede é perdido e, portanto, nenhum dos accionistas tem direito sobre ele”.

Como tal, o Governo anunciou a 15 de Julho um concurso para “proceder à atribuição deste ponto de injecção”. Uma decisão que mereceu críticas quer por parte do accionista maioritário da Tejo Energia, a Trustenergy, quer por parte de autarcas daquela região, maioritariamente afectos ao próprio PS.

O concurso teve início a 20 de Setembro. O prazo para entrega de propostas terminava inicialmente a 18 de Outubro, segundo o despacho do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, mas foi prolongado até 17 de Janeiro de 2022.