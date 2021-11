Dinheiro da Transição Justa preocupa autarcas de Sines, Matosinhos e Abrantes

A repartição do dinheiro do Fundo para a Transição Justa (FTJ) que o Governo apresentou no acordo de parceria com a União Europeia para o Portugal 2030 preocupa os autarcas das regiões que foram inicialmente identificados por Bruxelas como sendo elegíveis para apoios no processo de descarbonização: Matosinhos (onde fechou a refinaria da Galp), Alentejo Litoral (onde encerrou a central a carvão de Sines da EDP) e Abrantes (onde está em vias de fechar a central a carvão do Pego, da Trustenergy e Endesa).