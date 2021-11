Dinheiro da Transição Justa vai prevenir encerramentos nos sectores do vidro e cerâmica

A distribuição do cheque europeu de 224 milhões de euros para a chamada Transição Justa vai contemplar três regiões do país. O Norte (Área Metropolitana do Porto - Matosinhos) receberá 60 milhões de euros; o Centro (que abrange o Médio Tejo e o Centro Litoral) terá uma dotação de 90 milhões e, para o Alentejo Litoral, estão destinados 74 milhões de euros.