“Podemos, se quisermos”, acelerar a Justiça, diz Marcelo. Ministra prefere choque tecnológico

Quando se esperava um primeiro posicionamento público da nova ministra da Justiça sobre o rumo que quer dar ao sector, Catarina Sarmento e Castro fez um discurso centrado na transição digital, embora falasse num edifício renovado do Supremo Tribunal de Justiça onde não há wi-fi, mas apenas internet nos computadores fixos. Uma metáfora do desfasamento entre os discursos dos governantes do sector e a realidade, que ficou esta quarta-feira patente na abertura do ano judicial.