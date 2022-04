Ministra da Justiça estreia-se na abertura do ano judicial, mas os problemas são os mesmos

A abertura do ano judicial que se realiza (finalmente) esta quarta-feira à tarde, no edifício renovado do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), não será apenas mais uma oportunidade para os principais protagonistas desfiarem as suas reivindicações e lamúrias sobre as carências estruturais do sector. Será a abertura de um novo ciclo, com a estreia da nova ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro - uma das surpresas do terceiro Governo de António Costa -, mas também do novo presidente do STJ e do novo presidente da Assembleia da República, instituições fulcrais no desenho das políticas de justiça para os próximos anos.