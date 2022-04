Sete dicas para manter tudo organizado em casa, sem complicar

Organizar até é fácil, a pior parte é mesmo fazer com que a arrumação seja duradoura. Há muitos conselhos sobre como organizar a casa, com estratégias para arrumar em espaços pequenos ou como guardar aqueles objectos que são, normalmente, os principais culpados da desordem. Se não usa uma peça de roupa há mais de um ano, é hora de a doar ou vender em segunda mão. Sempre que trouxer para casa um livro novo, dê outro a um amigo. Limpe e organize a despensa duas vezes por ano. Mas, para além dessas dicas, eis alguns hábitos do quotidiano que ajudam a manter a casa sempre arrumada:

Mantenha uma lista de afazeres

Nas nossas vidas de ritmo acelerado, onde o trabalho e a casa se tornaram ainda mais interligados, ter uma lista do que precisa fazer é fundamental para a organização. A lista pode ser electrónica ou física, mas não se esqueça de a actualizar frequentemente e de a ter sempre consigo ─ quer seja num pequeno caderno ou no telemóvel.

Não existe uma forma correcta de a organizar. Alguns dividem a lista em tarefas pessoais e profissionais. Outros mantêm-na de acordo com os prazos: o que tem de ser feito hoje, esta semana, este mês. Criar e manter uma lista ajudá-lo-á a lembrar-se do que precisa de ser feito. Além disso, cada vez que riscar uma tarefa da lista, vai sentir-se mais realizado.

Arrumar todos os dias

Quando se tenta ficar em forma, não se faz exercício todos os dias durante uma semana e depois não se faz nada nos três meses seguintes. Em vez disso, começa-se com um treino mais simples ao início e cria-se uma rotina para manter a boa forma. O mesmo se aplica no que toca a manter tudo organizado: coerência é fundamental.

As pessoas que se mantêm organizadas não esperam até estarem sobrecarregadas com papéis, louça ou roupa suja para actuar. Deve, sim, tirar dez a 15 minutos por dia para arrumar e limpar, por exemplo, as bancadas, tirar os sacos de lixo, pendurar roupa ou arquivar papelada. “Grão a grão, enche a galinha o papo”, já diz o ditado.

Comprar menos e com mais cuidado

Ter menos coisas em casa é meio caminho andado para nos mantermos organizados. Há um limite para o quanto podemos ter nos espaços de forma confortável. Se cada armário, gaveta e prateleira estiver cheio, é mais difícil arrumar os objectos nos seus devidos lugares, e também quase impossível saber tudo o que se tem.

As pessoas organizadas fazem compras com cuidado e limitam-nas ao que precisam e gostam mesmo. Antes de comprar algo grande, como uma bicicleta de exercício ou uma nova peça de mobiliário, pondere se tem espaço para isso.

Sacos vazios, correio aberto todos os dias

Os sacos não servem para armazenar; são para transportar coisas de um lugar para o outro. Tire alguns minutos para, quando chegar a casa, esvaziar o que traz nos sacos ou malas e guardar essas coisas. Da mesma forma, abra o correio todos os dias e recicle imediatamente os envelopes e o correio que não quer. A mesma regra se aplica a qualquer encomenda. Se precisar devolver alguma coisa, faça-o no prazo de uma semana. Todas estas tarefas demoram pouco tempo, e fazê-las regularmente poupar-lhe-á tempo e stress mais tarde.

Cingir-se às rotinas

Todo o progresso é bom. A arrumação a cada manhã ou à noite manterá a desordem sob controlo. Crie uma rotina de limpar os balcões de cozinha no final de cada dia, faça a cama todas as manhãs ou guarde a roupa sempre depois de a dobrar. Nada disto é particularmente divertido ou gratificante, mas faz a diferença e estabelece expectativas para uma casa organizada.

Identificar prioridades

Dê prioridade às tarefas de organização que lhe dão uma sensação de controlo e simplificam o seu dia. Se preparar a marmita de manhã lhe atrapalha a rotina matinal, faça-o na noite anterior. Ou se a caixa de e-mail for uma fonte de stress quando chega ao trabalho, dedique dez minutos a arrumá-la todas as tardes. Não gosta de acordar e ter a cozinha desarrumada, tire alguns minutos para a limpar todas as noites. Isso vai ajudá-lo a começar o dia de forma renovada.

Não tem de ficar perfeito

O armário da roupa não tem de estar preparado para a fotografia. As prateleiras não precisam de ser dignas de revista. Se conseguir encontrar o que precisa, sabe o que têm e guarda os objectos sem dificuldade, então está organizado. Não esteja constantemente a perseguir a perfeição ou a organização corre o risco se tornar inimiga do seu bem-estar.

As nossas casas foram levadas aos limites durante a pandemia e muitos de nós acumularam mais do que precisavam. Agora é hora de resolver o problema, mas sem passar um fim-de-semana inteiro em arrumações e limpezas. Dedique 30 minutos por dia a cada divisão, sem complicar muito: a roupa não precisa ser dobrada tal e qual a Marie Kondo faz; os cereais e todas as embalagens da despensa não precisam ser colocados em frascos transparentes e organizados por cores. Se colocar tudo no sítio certo, já será uma vitória.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Inês Duarte de Freitas