A actividade física pode fazer parte de uma prescrição médica, dizem especialistas

Os portugueses aumentaram os níveis de actividade física em 2021, mas há mais pessoas a passarem pelo menos sete horas por dia sentadas. E quase metade dos portugueses continua sem se mexer o suficiente (45,7%). Os dados são do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física, da DGS, divulgados a propósito do Dia Mundial da Actividade Física, que se assinala dia 6 de Abril. A informação chega numa altura em que há cada vez mais alertas sobre a importância de incorporar actividade no dia-a-dia, a bem da saúde física e mental.