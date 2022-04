Relatório dos EUA critica abusos policiais e maus tratos nas prisões em Portugal

Abusos das forças de segurança e nas prisões, os casos das mortes de Bruno Candé, Danijoy Pontes e Ihor Homenyuk são alguns dos pontos críticos sublinhados no relatório anual dos Estados Unidos da América sobre a situação dos direitos humanos em Portugal. Este relatório do Departamento de Estado, que cobre Portugal e quase 200 Estados, foi apresentado na terça-feira pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Sobre Portugal lê-se que “existem relatórios credíveis” segundo os quais "membros das forças de segurança cometem alguns abusos”. Entre estes estão o “uso excessivo de força” pela polícia e “maus tratos e outras formas de abuso por guardas prisionais”. Citam o Comité Antitortura que, em 2019, reportou maus tratos de guardas prisionais sobretudo a reclusos pertencentes a minorias étnico-raciais.

O documento aponta também que alguns relatórios mencionam “condições de centros de detenção que levantam preocupações com os direitos humanos” dos detidos. Referem o caso de Ihor Homenyuk, que morreu a 12 de Março de 2020 no centro de detenção do aeroporto de Lisboa e pelo qual três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram a julgamento e condenados a nove anos de prisão.

Referem, de resto, que "várias prisões estão sobrelotadas, são inadequadas, têm condições sanitárias deficientes e há violência entre detidos”. O documento refere o caso da morte de Danijoy Pontes, afirmando que a família levantou dúvidas sobre as circunstâncias da sua morte, nomeadamente de medicação excessiva (o caso ainda está em investigação pelo Ministério Público, apesar de os serviços prisionais terem arquivado o seu inquérito interno).

No relatório, no item sobre possíveis interferências do Estado com a vida privada, o relatório menciona a entrega à embaixada russa, pela Câmara de Lisboa, da informação sobre os dissidentes que organizaram um protesto frente à representação diplomática. “Os oficiais de Lisboa pediram desculpa, depois de uma significativa indignação pública, e declararam que iam acabar com essa prática”, acrescentam.

O caso da condenação em tribunal de André Ventura por causa das ofensas à família Coxi, do bairro da Jamaica, durante o debate com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também é mencionado.

Além disso, também o assassinato do actor Bruno Candé por Evaristo Marinho, condenado a 22 anos e nove meses de prisão, foi mencionado no capítulo sobre violência sistémica contra minorias. Aqui é referido ainda o aviso do Conselho da Europa, que através da comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatović, criticou em 2020 os abusos sobre “pessoas de origem africana e percepcionadas como estrangeiras”, assim como sobre grupos “anti-racistas e outros activistas da sociedade civil”.

São citados ainda os episódios de ameaças e ofensas racistas em paredes de escolas e edifícios públicos bem como a parada à Ku Klux Klan em frente à associação SOS Racismo em Agosto de 2020. Igualmente é referida a crítica do Conselho da Europa aos abusos sobre a comunidade cigana, nomeadamente à ausência de políticas de integração e de criação de condições dignas, bem como os ataques que foram feitos a determinadas comunidades do país, nomeadamente no Alentejo.

É também citada a posição de um grupo de trabalho das Nações Unidas sobre Pessoas de Ascendência Africana, que em Dezembro esteve em Portugal e disse estar surpreendido e chocado com os relatos sobre brutalidade policial, e também com a presença do passado colonial português.

Sobre trabalho forçado o documento lembra que “a sociedade civil aponta a necessidade de reforçar a monitorização e regulação das agências de recrutamento e emprego temporário”, em particular as orientadas para o recrutamento para a agricultura, construção e serviço doméstico e cita os relatórios do Observatório de Tráfico de Seres Humanos. Refere o número de condenações por tráfico em 2020 (que foram 24), menos duas do que no ano anterior. Fala da denúncia de exploração dos trabalhadores estrangeiros traficados ocorrer maioritariamente na agricultura, construção e serviço doméstico, enquanto as vítimas portuguesas estão mais na restauração, agricultura e serviço doméstico. O caso específico de Odemira também é referido, com referência às notícias sobre as redes de imigração clandestina e o trabalho escravo.