Caso SEF em aberto: há recursos para o Supremo, MP investiga mais seguranças e inspectores

O caso da morte de Ihor Homenyuk está longe de chegar ao fim. Depois de terem interposto recurso no Tribunal da Relação de Lisboa, agora todas as partes recorreram ao Supremo Tribunal de Justiça. E, além deste processo que levou à condenação de três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a nove anos de prisão, há pelo menos dois inquéritos a decorrer no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa com arguidos constituídos, mas ainda sem acusação, segundo disse a Procuradoria-Geral da República (PGR) ao PÚBLICO.