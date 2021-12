Relação aumenta pena de um dos inspectores do SEF julgado no caso Ihor. Todos condenados a nove anos

O Tribunal da Relação de Lisboa aumentou em dois anos a pena de prisão efectiva para o inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Bruno Sousa, que tinha sido condenado na primeira instância a sete anos de prisão no caso da morte de Ihor Homenyuk a 12 de Março de 2020. Assim, os três inspectores ficam com pena idêntica: Duarte Laje e Luís Silva foram condenados a nove anos de prisão.

E, tal como já havia anunciado em sessão onde foram ouvidos os advogados dos inspectores que pediram recurso, a Relação condenou-os não por homicídio de Ihor Homenyuk mas por ofensas à integridade física grave, qualificada pelo resultado de “doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou incurável” em vez de qualificada pelo “perigo para a vida” como fez o Tribunal Criminal de Lisboa.​