IGAI investiga três polícias ilibados pelo MP no caso do agente acusado de torturar ucraniano

Ministério Público criticou os três agentes da PSP de Beja considerando que não podiam ter ficado indiferentes ao verem um cidadão ucraniano prostrado no chão. Sublinhou que deviam ter reportado a actuação do colega, que é acusado de tortura. IGAI quer apurar responsabilidades e se se justifica abrir processos disciplinares.

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu um inquérito aos três agentes da PSP que o Ministério Público ilibou criminalmente mas criticou em despacho por causa do seu comportamento no caso em que o agente Eurico Santos é acusado de torturar um cidadão ucraniano em Novembro de 2019, na esquadra da PSP em Beja. Questionada pelo PÚBLICO, a IGAI afirmou que considerou que as críticas do MP mereciam melhor apuramento para saber se houve omissão de conduta e se isso justificaria avançar com processo disciplinar.