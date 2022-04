Escalões do IRS mudam, mas retenções mensais ficam como estão

Retenções mensais e taxas dos escalões do IRS são realidades distintas. Governo lembra que a entrega mensal do imposto já baixou no início do ano, mesmo sem o novo IRS, e decide não fazer nova alteração.

O Governo não está a contar alterar as tabelas de retenção mensal do IRS a meio do ano, mesmo estando agora a propor ao Parlamento que os rendimentos de 2022 sejam tributados de acordo com uma nova grelha de escalões. “Esse ajustamento está feito”, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, durante a conferência de imprensa de apresentação do novo Orçamento do Estado para 2022.

A retenção na fonte do IRS e o cálculo do IRS através das taxas previstas nas tabelas dos escalões são realidades distintas, mas é habitual haver uma revisão da primeira (do desconto mensal) quando se altera a segunda.

No entanto, como as tabelas que fixam a taxa de desconto mensal já foram actualizadas no início do ano, o Governo entende que, agora, não é preciso fazer um novo ajustamento, porque a retenção baixou face ao ano passado, ainda que o objectivo não tenha sido o de reflectir o desdobramento dos escalões, de sete para nove degraus.

Depois de aprovar as novas tabelas mensais que entrariam em vigor a 1 de Janeiro, o Governo fez duas correcções, ainda em Janeiro e Fevereiro. Primeiro, alterando as tabelas das pensões; depois, as tabelas dos trabalhadores por conta de outrem. O que fez — e deixou-o escrito num despacho de Fevereiro — foi continuar a aproximar “o montante do imposto retido ao imposto a pagar” e, ao mesmo tempo, corrigir os intervalos de retenção para “prevenir situações” em que um contribuinte, ao receber um aumento salarial, passava para o patamar de retenção seguinte e, com uma taxa mais alta, ficava a receber um vencimento líquido inferior (porque o sistema das retenções não segue o esquema de progressividade da tabela geral).

Agora que o executivo irá avançar com um desdobramento dos escalões gerais (cujas taxas são as que contam efectivamente para o cálculo do IRS), faltava saber se a equipa de Fernando Medina iria actualizar as tabelas mensais mais uma vez. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio afastar essa hipótese, argumentando que nos últimos anos já houve um “grande esforço de aproximação” entre o imposto devido e o imposto retido, e que isso também já aconteceu no início do ano.

Questionado na conferência de imprensa do OE pelo Jornal de Negócios se haveria uma nova revisão, António Mendonça Mendes disse que a mais recente, feita em Fevereiro, já antecipava “alguns dos efeitos que iriam existir com estes escalões”.

“As tabelas de retenção na fonte foram actualizadas nos últimos anos em mais de 500 milhões de euros. Ou seja, para além do reflexo das medidas de política nas tabelas de retenção na fonte, foi também feito um grande esforço de aproximação daquilo que é o imposto devido e o imposto retido. Isso, aliás, repercute-se naquilo que são os números do IRS neste momento, em que todas as pessoas constatam um reembolso relativamente menor exactamente porque, durante o ano [anterior e anteriores], têm vindo a receber mais do ponto de vista líquido porque houve esse esforço de actualização”, sustentou, para depois remeter um novo ajustamento para os próximos anos, e não para o actual.

“Nesta última actualização [em que foram actualizados os limites dos intervalos dos escalões aplicados aos trabalhadores por conta de outrem], já antecipámos, em grande medida, alguns dos efeitos que iriam existir com estes escalões de IRS e, portanto, aquilo que neste momento temos é uma tabela de retenção na fonte em vigor e, naturalmente, continuaremos a ajustar nos próximos anos as tabelas de retenção na fonte, em função daquilo que é o diferencial. Agora, neste momento, esse ajustamento está feito e esse ajustamento responde àquilo que são as preocupações essenciais nesta matéria”, defendeu-se.

As tabelas de retenção são apenas um mecanismo de previsão para que os contribuintes vão entregando ao Estado o IRS todos os meses, sendo que esses valores são depois tidos em conta no momento do acerto, quando o fisco calcula se um trabalhador ou um pensionista ainda tem de pagar IRS (porque o cálculo final assim o dita), se nada há a entregar ou a receber, ou se a pessoa tem direito a um reembolso.

Nesse cálculo final, o que conta para a determinação do IRS são as taxas gerais, aquelas que agora são revistas com o desdobramento dos escalões. Os rendimentos auferidos este ano serão tributados com base na tabela de nove escalões, cujas taxas variam entre 14,5% e 48%, a que se soma uma taxa adicional de solidariedade para quem tem mais rendimentos.