Ryanair já chegou à Madeira: passa a ligar o Funchal a Lisboa, Porto e mais oito cidades

Quase duas décadas depois de aterrar em Portugal continental, a companhia estreia-se no Funchal esta terça-feira. Rotas diárias Porto e Lisboa têm promoções desde 10 e 15 euros por trajecto – mas em alguns períodos nobres os bilhetes já custam muito mais.

Foi um processo longo, muito longo: a Ryanair iniciou operações em Portugal em 2003, avançando por Faro, Porto, Lisboa, mais recentemente Açores, via Ponta Delgada e Terceira. Faltava um grande aeroporto, Funchal, mas já não falta: a partir desta terça-feira, a maior low cost europeia passa a servir a ilha da Madeira com dois aviões baseados no aeroporto Cristiano Ronaldo.

Para esta temporada, estão garantidas dez rotas, duas delas destinadas a aumentar a competição doméstica nas ligações ao continente: a empresa vai garantir, desde o primeiro dia, dois voos diários de e para Lisboa, e um de e para o Porto.

No mapa de promoções da Ryanair, Funchal-Porto está à venda desde 9,99 euros por trajecto; Funchal-Lisboa desde 14,99 euros. Em ambos os casos, como é habitual, os valores podem oscilar muito: em alguns dias mais nobres, o site da Ryanair já vende bilhetes nestas duas rotas em redor dos 80 euros, havendo até alguns em redor dos 100 (por trajecto).

Até agora, voos Funchal-Lisboa eram apenas garantidos pela TAP e Easyjet. As duas companhias também realizam a ligação Funchal-Porto, neste caso competindo ainda com a Transavia. A easyJet também redobrou a sua aposta na Madeira, com foco em ligações estivais a Porto Santo de e para Lisboa, de e para o Porto.

Depois da Ryanair anunciar, ainda em Novembro, a estreia na Madeira, a TAP avançou, já em Fevereiro, com um reforço das ligações Funchal-Lisboa: a “ponte aérea” anunciada, com preços desde 59 euros por trajecto, arrancou esta segunda-feira, praticamente coincidindo com os primeiros voos da nova concorrente.

Além das rotas domésticas, a Ryanair vai também oferecer ligações com a Alemanha (Nuremberga, que é aliás o voo inaugural), França (Marselha, Paris Beauvais), Itália (Milão Bérgamo), Reino Unido (Manchester, Londres Stansted), Irlanda (Dublin), Bélgica (Bruxelas Charleroi).

O início das operações da Ryanair na Madeira acontece três semanas depois da empresa anunciar um desinvestimento em Lisboa, pelo qual culpou a TAP e o Governo: cancelou 19 rotas que tinha anunciado para o Verão. Pouco depois, anunciava novas rotas noutros aeroportos portugueses, com quatro novos destinos para Faro, Porto e Ponta Delgada.