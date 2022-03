Depois de cancelar em Lisboa, Ryanair tem novos destinos para Faro, Porto e Ponta Delgada

Na semana passada, a Ryanair cancelou 19 rotas que estavam anunciadas para Lisboa. Um desfecho para um braço-de-ferro: a companhia acusa o Governo e a TAP de bloquear “slots” no aeroporto Humberto Delgado. Mas ainda assim haverá mais rotas de e para Portugal no mapa Ryanair para a Primavera-Verão, só que as novidades são para outros aeroportos do país.

A companhia anunciou esta terça-feira duas novidades em Faro, ambas com rumo a Espanha: Madrid (um dos destinos cancelados em Lisboa) e Valência. As ligações começam a 27 de Março.

Já o Porto ganhará mais uma ligação a França: Bergerac, na Dordonha, Nova Aquitânia – o aeroporto da cidade célebre mundialmente pelo seu Cyrano é Bergerac-Dordogne-Périgord, a partir de 2 de Abril.

Para os Açores, também há novidade: Ponta Delgada passará a estar ligada a Nuremberga, na Alemanha, a partir de 27 de Março.

A empresa anuncia em comunicado o lançamento de uma promoção para as novas rotas com preços desde 19,99 euros por trajecto para viagens até Outubro.