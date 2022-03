Ryanair cancela 19 rotas em Lisboa. Culpa TAP por “bloquear slots” e Governo porque “não agiu”

Em Lisboa, o presidente executivo da Ryanair, Michael O’Leary, já tinha lançado o ultimato numa conferência de imprensa em Fevereiro. Seguiram-se várias exigências e ultimatos ao Governo português para que interviesse no que considera o “bloqueio de slots no aeroporto de Lisboa” por parte da TAP, agora chega a confirmação: a low cost acaba de anunciar que foi “forçada a cancelar 19 rotas em Lisboa para o Verão 2022”. A razão apontada em comunicado: o “bloqueio de slots que a TAP não pode utilizar”.

Avançando com números próprios de que esta decisão representa a “perda de 5000 voos e 150 empregos”, a redução de “aeronaves baseadas em Lisboa, de sete para quatro”, com uma estimativa de menos “900 mil passageiros”, a Ryanir culpa o Governo português porque “não agiu”. A empresa opina ainda que tudo isto significa “mais de 250 milhões de euros em receitas turísticas perdidas”.

“Esta acção deve-se ao facto da TAP continuar a bloquear slots no aeroporto de Lisboa, dos quais não pode nem irá utilizar neste Verão”, defende-se, acrescentando que “estes cancelamentos – que poderiam ser evitados – acontecem após inúmeras tentativas, por parte da Ryanair, em solicitar ao Governo português que interviesse na libertação dos slots inutilizados pela TAP no Verão 2022”.

O comunicado cita ainda O'Leary, que considera que este “bloqueio anticoncorrencial” dos slots “impede o crescimento e atrasa a recuperação do tráfego, turismo e empregos em Lisboa”.

“Os nossos últimos esforços para pedir ajuda ao primeiro-ministro António Costa resultaram num total de 0 [zero] respostas”, remata O'Leary.

A Ryanair promete, porém, que as aeronaves retiradas no Verão assim como as rotas “perdidas” voltarão na próxima temporada, “uma vez que [a Ryanair] possui slots suficientes no Inverno para estes voos”