Ryanair estreia-se na Madeira com nova base e dez rotas, incluindo Lisboa e Porto

Low cost anuncia chegada ao Funchal. Voos deverão começar no Verão de 2022 e poderão revolucionar os preços no mercado aéreo madeirense.

E por fim, 18 anos depois de estrear-se em Portugal, o porta-aviões dos voos low cost vai chegar ao grande aeroporto português que lhe faltava, o do Funchal, que será uma nova base operacional da companhia a partir de Março. Na Madeira, a Ryanair começa com dez rotas, com cinco novos destinos directos e 40 frequências semanais.

Entre as rotas garantidas e já disponibilizadas no site da companhia encontram-se Marselha, Manchester, Londres Stansted, Milão Bérgamo, Bruxelas Charleroi, Dublin, Nuremberga, Paris Beauvais, Lisboa e Porto. Os preços de estreia, que deverá ocorrer em Março de 2022, começam em 29,99 euros por trajecto, anuncia-se na campanha entretanto activada: os bilhetes para as rotas já estão à venda para a Primavera/Verão.

O investimento anunciado é na ordem dos 200 milhões de euros, com a criação de “mais de 60 postos de trabalho directos na região e mais de 400 postos de trabalhos indirectos”, refere documento da Ryanair​. A operação deverá garantir 350 mil novos lugares, um potencial aumento de 22% no transporte de passageiros. Segundo a empresa, a base madeirense terá duas aeronaves posicionadas.

Os detalhes foram revelados numa conferência de imprensa no aeroporto Cristiano Ronaldo, com a presença do presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson, e em que participaram também o ministro da economia Siza Vieira, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e Thierry Ligonnière, CEO da ANA Aeroportos de Portugal/Vinci.

Até agora, voos Funchal-Lisboa eram apenas garantidos pela TAP e easyJet. As duas companhias também realizam a ligação Funchal-Porto, neste caso competindo também com a Transavia.

Na segunda-feira, aterrou pela primeira vez um voo da Ryanair no Funchal. Mas o 737 Max da companhia não trouxe ainda passageiros pagantes: foi apenas um voo simbólico e empresarial, trazendo a comitiva da Ryanair envolvida nas operações madeirenses.

A Madeira torna-se assim a quinta base da empresa em Portugal, depois de Lisboa, Porto, Faro e Ponta Delgada.

Ao longo dos anos, foram contínuas as declarações de interesse da Ryanair por começar a oferecer ligações na Madeira. Mas as negociações terão sido demoradas e nem sempre livres de polémicas. Já em 2016, o patrão da low cost, Michael O'Leary, voltava a sublinhar o interesse na Madeira, referindo já na altura que a empresa estava a “estudar e a falar com o Funchal e a Terceira” e que esperava que em 2017/18 já existissem ligações ao Funchal - não aconteceria, apenas com a Terceira, nos Açores.

Em 2017, noticiava-se que a Ryanair tinha pedido, no ano anterior, seis milhões de euros (12,5 euros por passageiro) para voar para o Funchal, prometendo duplicar em cinco anos o tráfego anual.

A TAP já garantiu que irá “reagir em conformidade”, nas palavras de Christine Ourmières-Widener, presidente da comissão executiva da empresa. Ourmières-Widener esteve na sexta-feira na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, tendo sido ouvida na Comissão Especializada permanente de Economia, Finanças e Turismo sobre várias questões. “É verdade que nunca são boas notícias o aparecimento de um concorrente nas rotas onde a companhia está presente, sobretudo tratando-se da Ryanair, que, como é sabido, não tem sido particularmente amiga da TAP”, disse, quando questionada sobre a sua reacção à chegada iminente da Ryanair ao arquipélago, citada pela Lusa.

“Estamos cientes que a Ryanair vai vir com toda a força e vamos reagir com as armas que temos ao nosso alcance”, atirou, defendendo que “se é verdade que a Ryanair quando entra num determinado mercado fá-lo com pompa e circunstância, também é verdade que, quando sai, a pompa e circunstância ficam de fora”. Ao contrário da TAP, garantia, referindo que a companhia portuguesa não vai abandonar a região e aproveitando para anunciar o aumento de número de voos entre Lisboa e a Madeira no período do Natal, de seis para oito semanais, e adiantando que em 2022 os voos regulares a partir de Lisboa e Porto passarão de seis para sete.

Este ano, no primeiro semestre, passaram pelo aeroporto do Funchal cerca de 445 mil passageiros, uma redução de 28,7% em relação a 2020 e de 72,7% face a 2019. Um efeito catastrófico da pandemia no tráfego aéreo que muitos, e naturalmente a Ryanair, espera que se recupere em 2022.

Na sexta-feira, no site de empregos da companhia já surgiam dois anúncios: para engenheiro e mecânico de aeronaves na empresa que faz a manutenção para companhia em Portugal, a JC Aircraft Maintenance.