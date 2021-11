Voos da TAP entre continente e Madeira custam 1083 euros?

A frase

“Como é que é possível que se pratique preços numa carreira regular de transporte de aviação, de 900 e tal quilómetros, a preços de 1083 euros?” Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, 15 de Novembro de 2021

O contexto

Durante a sua intervenção nas jornadas parlamentares da maioria PSD/CDS-PP sobre o orçamento regional para o próximo ano, Miguel Albuquerque criticou os preços praticados pela TAP, com “valores de passagem superiores a 1083 euros”. O presidente do Governo madeirense dirigiu o descontentamento ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.

Miguel Albuquerque acusou a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e a autoridade da concorrência de nada fazerem “para acabar com esta pouca vergonha”, pedindo a sua extinção por não fiscalizarem a actividade da TAP.

Os factos

Nas declarações de Miguel Albuquerque não ficou claro quais as datas de viagem em que são referidos os referidos preços. Contactado pelo PÚBLICO, o gabinete do presidente do Governo Regional da Madeira esclareceu que em causa estão viagens de Portugal continental para a Madeira na época de festas, por alturas de Natal e Ano Novo.

Através do site da TAP, é possível perceber que a janela de viagem mais cara é a que contempla partidas do continente para o Aeroporto do Funchal dos dias 21 a 23 de Dezembro e o regresso a 3 ou 6 de Janeiro, dependendo se a viagem se inicia e termina no Porto ou em Lisboa. O preço mais baixo nestes dias é o da ligação de Lisboa ao Funchal, com ida a 23 de Dezembro e regresso a 6 de Janeiro, a custar perto de 619 euros. No entanto, esgotaram durante esta tarde ingressos para voos de regresso a 4 de Janeiro (uma terça-feira) que elevavam o valor para 738 euros. À data a consulta de disponibilidades, já não estavam disponíveis bilhetes de regresso para domingo, 2 de Janeiro.

Foto Exemplo de ligação Lisboa-Funchal TAP

Estes valores dizem respeito às opções mais baratas, contemplando viagem em classe económica de Lisboa para o Funchal e em executiva no regresso. No caso de viagens a partir do Porto, verifica-se a mesma falta de disponibilidade em relação a bilhetes de classe económica no regresso ao continente, mas os preços são ainda mais caros: o valor mais baixo encontrado pelo PÚBLICO foi de 888 euros (e com escala em Lisboa)

Foto Exemplo de ligação Porto-Funchal TAP

Mas então e ligações a 1083 euros? Não há forma de saber quanto custavam os ingressos para os dias já esgotados (como domingo, 2 de Janeiro), mas há outros bilhetes disponíveis para aquisição. Considerando os preços de viagem em classe executiva, o preço da ligação Porto-Funchal, com ida a 23 de Dezembro e volta a 3 de Janeiro, pode chegar aos 1187 euros. No caso da ligação Lisboa-Funchal, o preço pode chegar aos 1064 euros (com ida a 23 de Dezembro e regresso a 6 de Janeiro).

Em resumo

Existem ligações entre Portugal continental e a Madeira a mais de 1083 euros. No entanto, e apesar de os valores praticados no final de Dezembro e início de Janeiro serem bastante superiores aos verificados em outras alturas do ano, estão disponíveis viagens a preços inferiores aos 1083 euros para quem desejar viajar até ao arquipélago durante a época festiva.