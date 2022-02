TAP anuncia ponte aérea Lisboa-Funchal: ida-e-volta em promoção desde 59 euros

A TAP anunciou uma “ponte aérea” entre Lisboa e o Funchal, passando de cinco para sete voos diários em cada sentido a partir de 28 de Março. A companhia está a promover a novidade com voos de ida-e-volta desde 59 euros.

As vantagens deste reforço das ligações aéreas incluem também, segundo promete a empresa em comunicado, “flexibilidade na alteração das reservas no próprio dia”, check-in até 45 minutos antes da partida e acesso dos passageiros à fast track no aeroporto de Lisboa – um “canal exclusivo para acesso ao controlo de segurança, mais rápido e cómodo”.

Em termos de horários, as partidas do Funchal começam às 5h15 e a última é às 22h25. De Lisboa, às 7h15 e com última partida às 23h25.

A promoção de lançamento da “ponte aérea” decorre entre 17 e 23 de Fevereiro, com as viagens a serem efectuadas entre 1 de Março e 30 de Junho.

O anúncio surge poucos meses depois de nova polémica em redor da política de preços da TAP para o arquipélago: o presidente do Governo Regional denunciava preços de passagem “superiores a 1083 euros” entre Portugal continental e a Madeira.

A nova fórmula de voos Lisboa-Funchal da TAP chegará quase em simultâneo à estreia da Ryanair na Madeira, que finalmente aterrará na ilha 18 anos depois da estreia em Portugal continental. O primeiro voo da companhia entre Lisboa e Funchal está agendado para 29 de Março.

A Ryanair vai começar por oferecer dez rotas de e para o aeroporto Cristiano Ronaldo, incluindo-se aqui dois voos diários a Lisboa e um diário ao Porto. O menu completa-se com Marselha, Manchester, Londres Stansted, Milão Bérgamo, Bruxelas Charleroi, Dublin, Nuremberga e Paris Beauvais. A empresa anunciou oficialmente preços “desde 29,99 euros por trajecto”, um valor muito variável conforme o mercado e épocas, mas as campanhas à Ryanair podem levar à aparição súbita de alguns bilhetes com o clássico “desde 9,99€” (era o caso esta segunda-feira para os finais de Março).

Também a easyJet anunciou recentemente novidades madeirenses, a propósito do reforço da sua presença no Porto: a companhia, que já oferece regularmente ligações de e para o Funchal, passará a ligar o Porto a Porto Santo a partir de Maio e até finais de Outubro (reservas ainda não disponíveis). As rotas Lisboa e Porto - Funchal estão a ser comercializadas “desde 14,99 euros” por trajecto, um valor que poderá chegar a ser duas a quatro vezes superior conforme o período de voos.